Winter Special Ladoo: इंस्टेंट लड्डू कैसे बनाएं? स्वाद के साथ सेहत में भी कमाल हैं इस चीज से बने लड्डू, नोट करें रेसिपी

Leftover Roti Laddu Recipe In Hindi: ठंड का मौसम आते ही हम सभी लड्डू खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं लेकिन ज्यादा समय लेने वाले नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए इंस्टेंट लड्डू की रेसिपी. जिसे आप बहुत ही कम समय और कम सामग्री में आसानी से बना सकते हैं. भारतीय घरों में अक्सर खाना खाने के बाद रोटियां बच जाती है. लगभग हर दिन है ना? और ये रोटियां अगले दिन तक बासी हो जाती है. जिसके चलते इन्हें कोई खाना पसंद नहीं करता. अगर आपके घर में भी ऐसा ही होता है तो आप इनसे लड्डू बना सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के लड्डू बनाते हैं.

कैसे बनाएं बासी रोटी से लड्डू- Basi Roti Se Laddu Kaise Banaye)

बासी रोटी या बची हुई रोटियों के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में फाड़ें और उनसे एक मोटे, दानेदार पाउडर बना लें. फिर इन्हें थोड़े से घी के साथ भुने और एक तरफ रख दें. फिर कुछ घी को गर्म करें और उसमें सूखे मेवे को डाल कर भूने जब तक ये सुनहरे भूरे रंग के ना हो जाए. अब आप गर्म रोटी के पाउडर में मीठा मिलाएं. इसमें आप गुड़, चीनी, ब्राउन शुगर या शहद को मिला सकते हैं. इसके अलावा, कुछ घी और पानी के साथ सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालें. मिश्रण के गोल लड्डू बना लें और गर्म सर्व करें या कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें.

Photo Credit: Meta (AI)

बासी रोटी के लड्डू खाने के फायदे- (Basi Roti Ladoo Khane Ke Fayde)

यह लड्डू फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च से भरपूर होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं इनके सेवन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं. अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं तो इन लड्डूओं को दूध के साथ ले सकते हैं. इससे शरीर को एनर्जी मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)