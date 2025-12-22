धुरंधर के शोर के बीच नेटफ्लिक्स पर आई 2 घंटे 29 मिनट की ये फिल्म, कहानी ऐसी कि आते ही बनी नंबर-1

नेटफ्लिक्स पर दर्शकों के लिए हर तरह का एंटरटेनिंग कंटेंट मौजूद है जिसमें रोमांचक थ्रिलर से लेकर गहन ड्रामा तक शामिल हैं. हाल ही में एक नई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आई है, जो प्लेटफॉर्म पर आते ही सबसे ऊपर जगह बना चुकी है. फिल्म की शुरुआत कानपुर के प्रभावशाली बंसल परिवार की हवेली में हुई एक भयावह वारदात से होती है. पहले यह रस्म से जुड़ा अपराध लगता है, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर परिवार के छिपे राज, अंधविश्वास, सत्ता की लड़ाई और भ्रष्टाचार की परतें खुलती हैं. यह स्लो स्पीड से आगे बढ़ने वाली कहानी उन दर्शकों के लिए परफेक्ट है, जो डीटेल्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फास्ट क्राइम ड्रामा को इंजॉय करते हैं.

क्या असल घटनाओं से जुड़ी है फिल्म?

मेकर्स ने साफ किया है कि यह पूरी तरह इमैजिनरी है और किसी एक सच्ची घटना पर आधारित नहीं. फिर भी, इसमें भारत की कुछ वास्तविक सामाजिक घटनाओं से प्रेरणा ली गई है, जैसे इंडस्ट्रियल इलाकों में जहरीली गैस रिसाव की दुर्घटनाएं. ये एलिमेंट कहानी को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं.

नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग

यह फिल्म ‘रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' है, जो 19 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर आई. रिलीज के साथ ही यह प्लेटफॉर्म पर नंबर वन पोजीशन पर पहुंच गई है. फिल्म में दमदार स्टारकास्ट की टीम है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में हैं जबकि चित्रांगदा सिंह और राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही हैं. इसके अलावा दीप्ति नवल, इला अरुण, रेवती, रजत कपूर, संजय कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, श्रीधर दुबे और प्रियंका सेतिया जैसे कलाकार भी शामिल हैं. यह क्राइम थ्रिलर दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है और नेटफ्लिक्स पर जरूर देखने लायक है.