Winter Special Ladoo: मीठा खाने के हैं शौकीन तो झटपट बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर लड्डू, नोट करें रेसिपी

Coconut Ladoo: अगर आप भी मीठा खाना पसंद करते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें नारियल के स्वादिष्ट लड्डू. आपको बता दें कि ये न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल माने जाते हैं.

Nariyal Ladoo: कैसे बनाएं नारियल के लड्डू.

Nariyal Ladoo Recipe: लड्डू का नाम लेते बच्चे से लेकर बड़े तक ड्रूल करने लगते हैं. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर बनाएं नारियल के स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू. नारियल को स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. नारियल को साउथ इंडियन व्यंजन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है आपको बता दें कि इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज होते हैं, साथ ही विटामिन सी, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं नारियल के लड्डू.

कैसे बनाएं नारियल के लड्डू- (How To Make Coconut Dry Fruis Ladoo) 

सामग्री-

  • नारियल का बुरादा
  • मेवा 
  • घी
  • दूध
  • खोया
  • काजू 
  • बादाम

विधि-

नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में कसे हुए गोले को हल्की आंच पर भून लें. इसके बाद इसमें पका हुआ दूध और खोया मिलाएं. फिर इसे तब तक भूने जब तक ये पैन के साइड को न छोड़ दे. थोड़े से घी में बादाम और काजू को फ्राई करें, जिसे बाद में भुने हुए खोए में डालकर अच्छे से मिक्स करें. आखिर में अपनी हथेलियों का इस्तेमाल कर लड्डू बना लें और कसा हुआ गोला लड्डूओं पर रोल करें. इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भरके रखें और मजे लें.

नारियल के लड्डू खाने के फायदे- (Nariyal Ladoo Khane Ke Fayde)

नारियल में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिज होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं. कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप नारियल के लड्डूओं का सेवन कर सकते हैं. इसमें लॉरिक एसिड और एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करने और संक्रमण से बचाव करने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं नारियल के लड्डू में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और कब्ज से राहत पहुंचाने में मददगार हैं. 

