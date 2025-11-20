Winter Special Ladoo: Joints Pain में दवा का काम करता है रागी से बना लड्डू, इन लोगों के लिए भी है फायदेमंद, नोट करें रेसिपी

रागी एक ऐसा अनाज है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. ठंड के मौसम में कई लोगों को शरीर दर्द खासकर जॉइंट पेन की समस्या परेशान करती हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो अपनी डाइट में रागी से बने लड्डू का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें गुड़ घी और मेवे से बनाया जाता है जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं.

रागी एक मोटा अनाज है इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, और कई अन्य पोषक तत्व जैसे कि पोटैशियम, मैंगनीज, और अमीनो एसिड पाए जाते हैं. यह प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री होता है. इसके सेवन से आयरन की कमी को भी दूर करने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हैं उनके लिए इसका सेवन रामबाण साबित हो सकता है.

कैसे बनाएं रागी के लड्डू- (How To Make Ragi Ladoo)

सामग्री-

रागी का आटा

घी

गुड़ पाउडर

बादाम

काजू

पिस्ता

कसा हुआ नारियल

इलायची पाउडर

गोंद

विधि-

रागी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गरम करें और इसमें रागी का आटा डालकर मध्यम आंच पर भूनें जब तक कि यह खुशबू न दे. इसमें कटे हुए मेवे और कसा हुआ नारियल डालकर हल्का भूनें. यदि गोंद उपयोग कर रहे हैं, तो इसे अलग से घी में भूनकर दरदरा पीस लें और इसमें मिलाएं. मिश्रण को आंच से उतारकर ठंडा होने दें. इसमें गुड़ पाउडर और इलायची पाउडर मिलाएं. मिश्रण को थोड़ा-थोड़ा लेकर लड्डू बनाएं. रागी के लड्डू बनकर तैयार हैं इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)