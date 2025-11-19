Winter Special Ladoo: मीठा खाना करते हैं पसंद तो एक बार जरूर ट्राई करें राजस्थान में बनने वाले चूरमा लड्डू, नोट करें रेसिपी

राजस्थानी खाना देशभर में अपने अनोखे स्वाद और मसाले के लिए जाना जाता है. यहां आपको तरह-तरह के वैराइटी खाने को मिल जाएगी. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राजस्थानी की मिठाई भी काफी फेमस हैं और उन्हीं में से एक है चूरमा लड्डू. चूरमा लड्डू एक राजस्थानी ऑथेंटिक मिठाई है. इसे आटा घी और गुड़ के साथ बनाया जाता है. आमतौर पर ठंड के मौसम में भारतीय घरों में तरह-तरह के लड्डू बनाएं और खाए जाते हैं. ठंड में इन लड्डूओं का सेवन न सिर्फ स्वाद बल्कि शरीर को कई तरह की समस्याओं से बचाने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं चूरमा लड्डू.

ये भी पढ़ें- Winter Special Ladoo: स्वाद और सेहत से भरपूर है पंजाब में बनने वाली आटे की पिन्‍नी, नोट करें रेसिपी

कैसे बनाएं चूरमा लड्डू- (How To Make Winter Special Rajasthani Churma Ladoo)

सामग्री-

आटा

घी

पानी

जायफल

गुड़

खसखस

वि​धि-

चूरमा लड्डू बनाने के लिए बाउल में करकरा आटा और घी डालें और अच्छी तरह से मसल लें, आटा अच्छी तरह चिपक जाता है और हाथों से दबाते ही उसका आकार बन जाता है. घी और आटा अच्छी तरह मिल जाने पर, इसमें धीरे-धीरे हल्का गुनगुना पानी डालें और सख्त आटा गूंथ लें. आटे की मात्रा थोड़ी ज्यादा है और आपको सख्त आटा गूंथना है, इसे गूंथना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप आटे को बराबर भागों में बांट सकते हैं, और बैचों में गूंध सकते हैं, इससे काम बहुत आसान हो जाता है. आटे को कुछ मिनट तक अच्छे से गूंथ लें. गूंथने के बाद आटे को गीले कपड़े से ढककर कुछ मिनट के लिए रख दें. बाकी, आटे को समान रूप से छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें, दबा कर स्टिक की तरह कैसा भी आकार दें. कोशिश करें कि मोटी स्टिक न बनाएं नहीं तो यह अंदर से कच्ची रह सकती है. एक कड़ाही या पैन को धीमी आंच पर रखें, घी डालें और मध्यम आंच पर इन स्टिक्स को तल लें. एक बार मध्यम गरम होने पर, इन स्टिक्स को धीमी आंच पर तब तक तलें जब तक कि वे कुरकुरे और सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं, उन्हें सावधानी से पलटकर चारों ओर से तलें. इसे ठंडा करें हाथों से क्रश करें और मिक्सर ग्राइंडर में डालें, पल्स मोड का उपयोग करें और दरदरा होने तक पीसें. हो सके तो छोटे बैचों में पीस लें. इसके अलावा इसे एक छलनी के माध्यम से छान लें, थोड़ा बड़े आकार की छेद वाली छलनी का उपयोग करना सुनिश्चित करें. साबुत जयफल के 1/4 भाग को कद्दूकस कर लें और पिसे हुए चूरमा के साथ अच्छी तरह मिला लें. चूरमा तलने के लिए उसी घी का प्रयोग करें और इसे मध्यम गर्म होने तक गर्म करें, गुड़ डालें और गुड़ के पूरी तरह से पिघलने तक पकाएं, सुनिश्चित करें कि उसे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना वे ठंडा होने पर सख्त हो सकते है. पानी का छींटा छिड़कें और एक बार मिलाएं. पिसा हुए चूरमा मिश्रण में पिघला हुआ गुड़ और घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं. लड्डू का आकार में पर्याप्त मात्रा लें, ध्यान रहे कि इसे आकार देते समय जोर से न दबाएं नहीं तो घी बाहर निकल सकता है. लड्डू को आप अपनी पसंद के अनुसार आकार दे सकते हैं, एक बार आकार देने के बाद, लड्डू को खसखस के साथ हल्के से कोट करें. चूरमा के लड्डू बनकर तैयार हैं, इन्हें आप किसी एयरटाइट डिब्बे में भर कर रख सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)