Winter Special Ladoo: ड्राई फ्रूट्स लड्डू से भी ज्यादा ताकतवर हैं इस सस्ते से नट्स से बने लड्डू, फटाफट नोट करें रेसिपी

Peanut Ladoo Recipe: सर्दियों के मौसम में लड्डूओं का सेवन खूब किया जाता है. अगर आप भी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू नहीं खाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें मूंगफली के स्वादिष्ट लड्डू.

Peanut Ladoo: कैसे बनाएं मूंगफली के लड्डू.

ड्राई फ्रूट्स लड्डूओं का सेवन ठंड के मौसम में खूब किया जाता है. अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं लेकिन एक ही तरह के बार-बार लड्डू नहीं खाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें मूंगफली के स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू. मूंगफली से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. मूंगफली में मौजूद प्रोटीन, फैट, विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. रोजाना मूंगफली लड्डू के सेवन से शरीर को अंदर से गरम रखने में मदद मिल सकती है. सर्दियों के मौसम में मूंगफली लड्डू का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसके फायदे.

कैसे बनाएं मूंगफली के लड्डू- (How To Make Peanut Ladoo)

सामग्री-

  • मूंगफली के दाने
  • गुड़
  • घी
  • इलायची पाउडर
  • जायफल पाउडर (वैकल्पिक)
  • बादाम
  • काजू
  • पिस्ता

विधि-

मूंगफली के लड्डू बनाने बहुत ही आसान है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मूंगफली के दानों को धीमी आंच पर भूनें जब तक वे सुनहरे भूरे न हो जाएं. इन्हें ठंडा होने दें और फिर दरदरा पीस लें. एक पैन में गुड़ और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पिघलाएं. गुड़ की एक तार की चाशनी बनाएं. एक बड़े बर्तन में भुनी हुई मूंगफली, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर मिलाएं. गुड़ की चाशनी को मूंगफली के मिश्रण में मिलाएं और अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर हाथों से लड्डू बनाएं. लड्डू को सूखे मेवों से सजाएं. मूंगफली के लड्डू को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और मजे लें.

मूंगफली के लड्डू खाने के फायदे- (Moongfali Ladoo Khane Ke Fayde)

मूंगफली के सेवन से शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है. मूंगफली हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है. अगर आप मूंगफली के लड्डूओं का सेवन करते हैं, तो जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण स्किन को हेल्दी रखने में मददगार है. मूंगफली एक कम ग्लाइसेमिक फूड है. इसे खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

