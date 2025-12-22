Dhurandhar Effect: खौफ का दूसरा नाम था रहमान डकैत का भाई उजैर बलोच, पुराना इंटरव्यू कर देगा रोंगटे खड़े

'धुरंधर' की कमाई के अलावा इस फिल्म से जुड़े किरादारों की भी चर्चा हो रही है. आज हम आपको रणवीर सिंह की इस फिल्म के एक ऐसे किरदार के बारे में बताने वाले हैं, जो रहमान डकैत का करीबी था. जिसका नाम उजैर बलोच था. फिल्म में उजैर बलोच का रोल एक्टर डेनिश पंडोर ने किया है. कराची के ल्यारी इलाके में दशकों से गैंगवार, गरीबी और उपेक्षा की कहानियां आम हैं. यहां के लोग साफ पानी और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते रहे हैं. इसी पृष्ठभूमि में उजैर बलोच का नाम उभरा, जो लग्जरी जीवन जीता था. उजैर ने वसूली और ड्रग्स के धंधे से कमाई कर ल्यारी में चार मंजिला आलीशान घर बनाया, जिसमें स्विमिंग पूल भी था. जबकि आसपास के लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे. यह विरोधाभास 2012 के एक दुर्लभ इंटरव्यू में सामने आया, जो पत्रकार नूर-उल-अरिफीन ने लिया था. फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद यह इंटरव्यू फिर चर्चा में है.

उजैर बलोच का पुराना इंटरव्यू

इंटरव्यू में उजैर से कमाई के स्रोत पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं ट्रांसपोर्टर हूं, जमीन का मालिक हूं और दुबई में एक्सट्रैक्टर का कारोबार करता हूं." जब पत्रकार ने ल्यारी में पानी की कमी का जिक्र कर उनके घर में वॉटर काउंटर की बात की, तो उजैर ने जवाब दिया, "अल्लाह ने मुझे ये चीजें दी हैं. मैं इन्हें अपने लोगों में बांटता हूं. आइए, मैं दिखाता हूं कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं और मैंने उन्हें कितना दिया है."

उजैर बलोच पर आरोप

उजैर ने खुद को जनसेवक बताया और कहा, "आज आपने मुझे डॉन कहा. यह जनता की सेवा का नतीजा है." हत्या के आरोपों पर उन्होंने कहा, "मैंने एक चींटी भी नहीं मारी. अगर बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना और लोगों की मदद करना कातिल होना है, तो यह आपकी मर्जी." वास्तव में उजैर कराची के खतरनाक गैंगस्टर था. बड़े भाई रहमान डकैत की मौत के बाद उन्होंने गैंग संभाली और पीपुल्स अमन कमेटी पर कब्जा किया. उसके नाम कई क्रूर हत्याओं से जुड़े, जिसमें अरशद पप्पू की बर्बर हत्या शामिल है.

उजैर बलोच की गिरफ्तारी

2014 तक 50 से ज्यादा मामले दर्ज होने के बाद उजैर देश छोड़कर भाग गया. 2015 में दुबई से गिरफ्तार होकर लौटा. 2020 में 12 साल की सजा हुई. हाल ही में 2012 के हथियार मामले में सबूतों की कमी से बरी हो गए, लेकिन अन्य मामलों में अभी जेल में हैं. अब आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में डेनिश पंडोर ने उजैर का किरदार निभाया है. फिल्म रहमान डकैत के भाई उजैर पर खत्म होती है, जो अनजाने में अपने भाई के हत्यारे से गले मिलता है.