Winter Special Ladoo: न्यूट्रिएंट्स का खजाना हैं इन 3 चीजों से बने लड्डू, फटाफट नोट करें रेसिपी

Gud Chana And Moongfali Ladoo: अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं लेकिन स्वाद के साथ सेहतमंद भी रहना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें गुड़, चना और मूंगफली से बने लड्डू.

Gud Chana And Moongfali Ladoo: कैसे बनाएं गुड़-चना और मूंगफली के लड्डू.

High Protein Ladoo: सर्दी के मौसम में हर घर में आपको तरह-तरह के लड्डू खाने को मिल जाएंगे. क्योंकि लड्डू न सिर्फ मीठे की क्रेविंग को कम करते हैं बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. लेकिन मीठे में कैलेरी की अधिक मात्रा होती है. जिसे खाने से वजन बढ़ने और डायबिटीज की समस्या हो सकती है. इसलिए हम मीठे को कम खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या हो अगर आप आपको एक ऐसे मीठे के बारे में बताएं जो सेहतमंद है. जी हां आपने सही सुना. आज हम आपको गुड़, चना और मूंगफली लड्डू के बारे में में बता रहे हैं जो स्वाद और सेहत से भरपूर हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

चने को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. ठंड में गुड़ और मूंगफली में फायदेमंद मानी जाती है. ये चीजें हमारे शरीर को आवश्यक पोषण तत्व देते हैं, जो हमें देर तक भरे होने का अहसास दिलाते हैं जिससे अतिरिक्त कैलोरी के सेवन से बचे रहते हैं. इसे बहुत ही कम समय में बना सकते हैं.

कैसे बनाएं गुड़-चना और मूंगफली के लड्डू- (How To Make Gud Chana And Moongfali Ladoo Recipe)

सामग्री-

  • एक कप भुना हुआ काला चना 
  • एक कप गुड़
  • एक कप भुनी मूंगफली

तरीका-

इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में थोड़ा पानी गर्म करें. इसमें गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ें और इसमें डालें. आंच को कम रखें और गुड़ के घुलने तक लगातार चलाते रहें. जब आप इसमें गाढ़ापन पा आ जाए तब इसमें भुना हुआ चना और भुनी मूंगफली मिलाएं और एक साथ सब को अच्छे से मिला लें. मिश्रण को एक कटोरे में डालें और थोड़ा ठंडा  होने दें. अब मिश्रण से छोटे लड्डू बना लें और उन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें. हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हैं इन्हें रोजाना ठंड में खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

