Winter Special Ladoo: नस-नस में ताकत भर देगा है इस चीज से बना लड्डू, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी

Walnut Ladoo Recipe And Benefits: अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं और शरीर को सेहतमंद रखने के साथ एनर्जेटिक भी रखना चाहते हैं तो रोजाना अखरोट से बने लड्डू का जरूर करें सेवन.

Walnut Ladoo Recipe: अखरोट के लड्डू कैसे बनाएं.

Tips To Make Walnut Ladoo: मीठा का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है. हमारे साथ तो ऐसा है होता है क्या आपके साथ भी ऐसा होता है. भारत का "सबसे" प्रसिद्ध लड्डू कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि धार्मिक महत्व या लोकप्रियता. ठंड का मौसम आते ही भारतीय घरों में तरह-तरह के लड्डू खाने के मिलेंगे. ये न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें अखरोट से बने लड्डू. क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत बनाने ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को एनर्जेटिक रखने में मदद कर सकते हैं.

अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए कमाल माना जाता है. दिमाग के आकार का अखरोट दिमाग की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अखरोट विटामिन, खनिज, ओमेगा -3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सिडेंट और एंटीइंफ्लेमेटरी के गुणों से भरपूर है. 

कैसे बनाएं अखरोट के लड्डू- (How To Make Walnut Ladoo Recipe)

सामग्री-

  • अखरोट
  • आटा
  • घी गुड़
  • अन्य ड्राई फ्रूट्स

विधि-

अखरोट के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले अखरोट को सूखा भूनें और इसे मिक्सर में डालकर पाउडर बनाएं. कढ़ाही में घी और आटा मिलाएं और तब तक भूनें जब तक कि भूने होने की खुशबू ना आने लगे और सुनहरे रंग का न हो जाए. एक पैन में गुड़ लें और इससे चाशनी बनाएं. गुड़ की चाशनी में अखरोट का पाउडर और आटा और सब कुछ एक साथ मिलाएं. अगर आप लड्डू में कुछ अतिरिक्त क्रंच चाहते हैं तो मिक्सी में कुचले हुए सूखे मेवे डालें. इसे थोड़ा ठंडा होने दें और मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बना लें. पूरी तरह से लड्डू को ठंडा करें और एक एयरटाइट कंटेनर में रखें. इसे आप सर्दियों के मौसम में रोज खाएं. 

अखरोट के लड्डू खाने के फायदे- (Akhrot Ladoo Khane Ke Fayde)

ठंड के मौसम में रोजाना अखरोट के लड्डू खाने से कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि सर्दी के मौसम में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती है. इतना ही नहीं जिन लोगों को कमजोरी महसूस होती है उन्हें के लिए इन लड्डूओं का सेवन रामबाण साबित हो सकता है. अखरोट के लड्डू खाने से कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

