"हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े...": वायरल हो रहा विजय माल्या के बर्थडे पर ललित मोदी का ये वीडियो

भारत के दो भगोड़े कारोबारी लंबे समय से लंदन में मौज काट रहे हैं. अब ललित मोदी और विजय माल्या एक साथ एक पार्टी में नजर आए हैं. ये पार्टी थी विजय माल्या के जन्मदिन की. इसमें ललित मोदी भी पहुंचे थे. खास बात यह है कि ललित मोदी ने माल्या की बर्थडे पार्टी का एक वीडियो शेयर कर भारत पर कटाक्ष किया है. वीडियो में उन्होंने खुद को और विजय माल्या को दो "सबसे बड़े भगोड़े" बताया.

ये भी पढ़ें-बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से भारत में उबाल: अमेरिका तक पहुंचा दीपू के घरवालों का दर्द

वीडियो में ललित मोदी कहते सुनाई दे रहे हैं, "हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े." इस वीडियो को ललित मोदी ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए किया. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "चलिए, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए. आप लोगों के लिए कुछ खास. जलन से अपना दिल चीर लो."

ललित मोदी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

एक यूजर ने कहा, "उन्होंने भारत सरकार का कितना मजाक उड़ाया है!"

दूसरे यूजर ने कहा, "तुम इंटरनेट पर कुछ तहलका नहीं मचा रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ."

वहीं कुछ लोगों ने इस हालात के लिए भारतीय अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहराया.

अन्य यूजर ने कहा, “भारतीय कानून के लिए शर्म की बात है कि वह ऐसा वीडियो बनाने की हिम्मत कर पाए."

एक और यूजर बोला, “वे भारतीय सीबीआई/ईडी का मजाक उड़ा रहे हैं."

2016 में भारत छोड़कर भाग गए थे विजय माल्या

बता दें कि कई लोन न चुकाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर भाग गए थे. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने जनवरी 2019 में विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था.

लालित मोदी पर है मोटी रिश्वतखोरी का आरोप

ललित मोदी 2010 में टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आईपीएल से जुड़े प्रॉक्सी ओनरशिप के आरोपों के बीच भारत छोड़कर भाग गए थे. ईडी का दावा है कि ललित मोदी ने 2009 में आईपीएल के ब्रॉडकास्ट असाइनिंग प्रॉसेस में हेरफेर किया था, जिसके बदले में उन्हें कथित तौर पर 125 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिश्वत मिली थी.