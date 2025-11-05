Winter Special Ladoo: खोखली हड्डियों में जान फूंक देंगे इस चीज से बने लड्डू, सर्दियों में इन लोगों को जरूर खाना चाहिए, नोट करें रेसिपी

Til Gud Ladoo Recipe: लड्डू का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. भारतीय घरों में आपको तरह-तरह के लड्डू देखने और खाने को मिल जाएंगे. सर्दियों का मौसम आते ही हर घर में लड्डू बनाएं जाते हैं. अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं और कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको तिल गुड़ के लड्डू के बारे में बता रहे हैं जिसे न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल माना जाता है. आपको बता दें कि तिल में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और बी-विटामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, और फोलेट जैसे गुण पाए जाते हैं. वही गुड़ की बात करें तो इसे पोषण का खजाना कहा जाता है. इसकी तासीर गर्म होती है जो सर्दी में शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं तिल गुड़ के लड्डू और खाने के फायदे.

कैसे बनाएं तिल गुड़ के लड्डू- (How To Make Til Gud Ladoo Recipe At Home)

सामग्री-

तिल (सफेद या काले)

गुड़

घी

इलायची पाउडर

चिरौंजी

बादाम

विधि-

तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तिल को मध्यम आंच पर भूनें जब तक वे खुशबू न दें और हल्के भूरे रंग के न हो जाएं. इन्हें ठंडा होने दें. एक पैन में गुड़ और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पिघलाएं. गुड़ को उबाल आने तक पकाएं और एक तार की चाशनी बनाएं. भुने हुए तिल को मिक्सर में दरदरा पीस लें. पिसे हुए तिल को गुड़ की चाशनी में मिलाएं और अच्छी तरह मिला लें. इसमें घी, इलायची पाउडर मिलाएं. अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हाथों से लड्डू बनाएं. लड्डू को चिरौंजी या बादाम की कतरन से सजाएं. लड्डू बनकर तैयार हैं इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और सर्दी का मजा लें.

ये भी पढ़ें- दही में मिला कर खा लें ये चीजें, बुलेट की रफ्तार से शरीर में बढ़ेगा Vitamin B12

तिल गुड़ के लड्डू खाने के फायदे- (Til Gud Ke Ladoo Khane Ke Fayde)

1. अगर आप भी सर्दियों में कमजोर हड्डियों की समस्या से जूझते हैं तो रोजाना इस एक लड्डू का सेवन जरूर करें. इससे हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

2. तिल के लड्डू सर्दी-खांसी और जोड़े के दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

3. तिल और गुड़ दोनों में कई कई गुण पाए जाते हैं, जो कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

4. कब्ज और अपच की समस्या अक्सर सर्दियों के मौसम में परेशान करती है. अगर आप भी इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तिल गुड़ के लड्डू का सेवन कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)