पैट कमिंस एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. कमिंस का टी20 विश्व कप 2026 में खेलना भी निश्चित नहीं है. मंगलवार को, हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने पैट कमिंस के एशेज सीरीज के तीसरे और चौथे टेस्ट से बाहर होने की पुष्टि की.

जिस कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2023 में बनाया चैंपियन, उसका T20 World Cup 2026 से कट गया पत्ता?
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जीत का जश्न मनाते हुए
  • पैट कमिंस मेलबर्न टेस्ट के लिए घोषित टीम से बाहर हो गए हैं और पूरी एशेज सीरीज से भी बाहर रहेंगे
  • हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने पुष्टि की कि पैट कमिंस तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं होंगे
  • कमिंस की वापसी और उनकी फिटनेस के लिए मेडिकल टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी सहमति भी शामिल है
ऑस्ट्रेलिया द्वारा मेलबर्न टेस्ट के लिए घोषित की गई टीम से बाहर रहे कप्तान पैट कमिंस अब पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. कमिंस का टी20 विश्व कप 2026 में खेलना भी निश्चित नहीं है. मंगलवार को, हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने पैट कमिंस के एशेज सीरीज के तीसरे और चौथे टेस्ट से बाहर होने की पुष्टि की. मैकडोनाल्ड ने मेलबर्न में पत्रकारों से कहा, 'वह बाकी सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. उसकी वापसी को लेकर हम काफी समय से इस पर बात कर रहे थे. हां, हम कुछ रिस्क ले रहे थे. अब हम सीरीज जीत चुके हैं, और यही लक्ष्य था. उसे और रिस्क में डालना और लंबे समय के लिए खतरे में डालना, हम ऐसा नहीं करना चाहते. पैट की भी इसमें सहमति है.'

उन्होंने आगे कहा, 'उनकी वापसी का श्रेय उन्हें और मेडिकल टीम को जाता है. उसे वापस लाने और उस गेम में छह विकेट लेने और एशेज सीरीज जीतने का मौका मिलना इससे जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी.' कमिंस के टी20 विश्व कप खेलने की संभावना पर हेड कोच ने कहा कि हमें उम्मीद है, लेकिन मैं अभी सच में कुछ नहीं कह सकता.

यह देखना बाकी है कि कमिंस फरवरी में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं. मैकडॉनल्ड ने कहा, 'मैं अभी सच में कुछ नहीं कह सकता, हमें उम्मीद है. मुझे लगता है कि किसी समय उसकी पीठ की जांच होगी. उसके बाद फैसला लिया जाएगा. फिलहाल स्थिति काफी खराब है.'

एडिलेड टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिंस ने संकेत दिया था कि पीठ की मौजूदा समस्या को मैनेज करने के लिए उन्हें आराम दिया जा सकता है. पैट कमिंस अगर टी20 विश्व कप 2026 के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह बड़ा झटका होगा.

