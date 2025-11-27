विज्ञापन
Winter Special Ladoo: सर्दियों में रोज खा लिया ये 1 लड्डू तो पूरी ठंड नहीं पड़ेंगे बीमार, नोट करें रेसिपी

Amla Ladoo Recipe: अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं और सर्दियों के मौसम में खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप आंवला लड्डू को ट्राई कर सकते हैं.

Amla Ladoo Eating Benefits: ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा लड्डू और खाए और बनाए जाते हैं. इस मौसम में सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाएं जाते हैं. क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को सेहत का खजाना कहा जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आंवला से बने लड्डू न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल हैं. आंवला एक ऐसा सुपर हेल्दी सुपरफूड है जिसे सेहत से भरपूर माना जाता है. आंवले से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. आपको बता दें कि आंवला में विटामिन ए, बी कॉम्‍प्‍लेक्‍स, पोटैशियम, कैल्शियम, ,मैग्निशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं आंवला लड्डू. 

कैसे बनाएं आंवला लड्डू- (How To Make Amla Ladoo)

सामग्री-

  • आंवला पाउडर
  • घी
  • चीनी पाउडर
  • बादाम
  • काजू
  • पिस्ता
  • नारियल
  • इलायची पाउडर
  • गोंद

विधि-

आंवला लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गरम करें और इसमें आंवला पाउडर डालकर मध्यम आंच पर भूनें जब तक कि यह खुशबू न दे. इसमें कटे हुए मेवे और कसा हुआ नारियल डालकर हल्का भूनें. यदि गोंद उपयोग कर रहे हैं, तो इसे अलग से घी में भूनकर दरदरा पीस लें और इसमें मिलाएं. मिश्रण को आंच से उतारकर ठंडा होने दें. इसमें चीनी पाउडर और इलायची पाउडर मिलाएं. मिश्रण को थोड़ा-थोड़ा लेकर लड्डू बनाएं. आंवला लड्डू को एयरटाइट कंटेनर में रखें और सर्व करें.

आंवला लड्डू खाने के फायदे- (Amla Ladoo Khane Ke Fayde)

आंवले को विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप रोजाना एक आंवला लड्डू का सेवन करते हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मदद मिल सकती है. आंवले में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो स्किन इंफेक्शन को कम करने में मदद कर सकते हैं. आंवले के लड्डू का सेवन कर स्किन को हेल्दी रखा जा सकता है. ये पाचन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

