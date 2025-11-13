Winter Special Ladoo: ठंड में बनाएं गेहूं के आटे के स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

ठंड का मौसम आते ही लड्डू सबसे ज्यादा बनाएं और खाए जाते हैं, क्योंकि लड्डू किसी भी चीज के हो इनमें ड्राई फ्रूट्स का भर-भर कर इस्तेमाल किया जाता है. ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गरम रखने में मदद कर सकते हैं. आटे के लड्डू भारत में बहुत लोकप्रिय हैं. इन्हें अलग-अलग तरीके से बनाया जा सकता है. आपको बता दें कि इन्हें अलग-अलग तरीके से बनाया जा सकता है. आटे के लड्डू बनाने में काफी आसान होते हैं. इन्हें बनाने के लिए आटा, नारियल बुरा, मुनक्का, किशमिश, सौंठ पाउडर और घी की जरूरत होती है. तो चलिए जानते हैं इन्हें बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं आटे के लड्डू-(How To Make Atta Ladoo)

सामग्री-

आटा

नारियल का बुरादा

घी

सौंठ पाउडर

भुनी अजवाइन

किशमिश

मुनक्का

बादाम

खरबूजे के बीज

मखाना

गोंद

विधि-

आटे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को भून लेने के बाद उन्हें अच्छे से कूट लें. इसके बाद आटे को भूनें, हल्का भूरा रंग हो जाने के बाद उसमें घी डालें और तब तक भूनें जब तक वह साइड से घी न छोड़ने लगे. मिक्सचर के ठंडा होने पर उसमें बाकी की बची हुई सामग्री डालें और लड्डू तैयार करें. इन्हें आप एक एयर टाइट कंटेरनर में भर कर रखें और रोजाना खाएं.

ये भी पढ़ें- Winter Special Ladoo: ड्राई फ्रूट्स लड्डू से भी ज्यादा ताकतवर हैं इस सस्ते से नट्स से बने लड्डू, फटाफट नोट करें रेसिपी

आटे के लड्डू खाने के फायदे- (Atte Ke Ladoo Khane Ke Fayde)

गेहूं के आटे से बने ये लड्डू कार्बोहाइड्रेट और घी से भरपूर होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं इन लड्डूओं में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है. जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए इन लड्डूओं का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. सूखे मेवों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)