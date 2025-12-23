25 दिनों तक गुमराह करती रही कातिल रूबी... हाथ में टैटू, मोबाइल की तस्वीर ने खोला पति को टुकड़े-टुकड़े करने का राज

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में सामने आए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पुलिस की कड़ी मेहनत और अपराधियों की शातिर चालों दोनों को उजागर कर दिया. प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला रूबी ने करीब 25 दिन तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन एक छोटा-सा सुराग उसकी पूरी साजिश को बेनकाब कर गया.

शव के हाथ पर गुदा था 'राहुल'

मामला तब शुरू हुआ जब 15 दिसंबर को पतरौआ रोड स्थित ईदगाह के पास नाले में एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिला. सिर और पैर गायब थे, जिससे पहचान लगभग असंभव लग रही थी. यही वजह थी कि यह केस शुरू से ही चंदौसी कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और उनकी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया. लेकिन शव के हाथ पर गुदा ‘राहुल' नाम पुलिस की पहली ठोस कड़ी साबित हुआ.

टी-शर्ट से हुई पहचान

जांच आगे बढ़ी तो रिकॉर्ड में 24 नवंबर को दर्ज एक गुमशुदगी सामने आई. रूबी द्वारा अपने पति राहुल की. रूबी को बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन उसने चतुराई से शव को राहुल का मानने से साफ इनकार कर दिया और लगातार विरोधाभासी बयान देती रही. इसी दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल की फोटो गैलरी खंगाली, जहां से उन्हें राहुल की वही टी-शर्ट पहने तस्वीर मिली, जो शव के धड़ पर मिली थी. इसके बाद रूबी का बचाव ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

पुलिस को नाले में मिला शव

पूछताछ में सामने आया कि 18 नवंबर से लापता राहुल को मारने की साजिश महीनों पहले रची जा चुकी थी. रूबी के प्रेमी अभिषेक और उसके साथी गौरव घर में अक्सर आते-जाते थे. मृतक की 10 साल की बेटी ने भी पुलिस को बताया कि अभिषेक अक्सर कहता था, 'कुछ महीनों की बात है, तुम्हारे पापा रास्ते से हट जाएंगे.' बच्ची की यह बात जांच की दिशा को और पुख्ता करती बनी.

ग्राइंडर से काटे हाथ-पैर

बता दें कि रूबी ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से लोहे के हथियार और ग्राइंडर से हाथ पैर काटकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान छिपाने की कोशिश की गई. फिलहाल पुलिस मृतक के कटे हुए हाथ-पैर और सिर कुछ बरामद कर लिया है और पत्नी सेहत दो लोगों को गिरफ्तार कर खुलासा किया. इस हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी. पुलिस ने घर से तख्त का पाया, बैग, लोहे की रॉड, ग्राइंडर जैसे कई अहम सबूत बरामद किए हैं.

25 दिनों तक साजिशकर्ता पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन एक टैटू, एक फोटो और बच्चों की मासूम गवाही ने वह सच उजागर कर दिया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है.