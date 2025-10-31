Winter Special Ladoo: ठंड के मौसम में बीमारियां रहेंगी कोसों दूर अगर खा लिया ये एक लड्डू, फटाफट नोट करें रेसिपी

Alsi Dry Fruits Ladoo Recipe: ठंड का मौसम आते ही बीमारियां बढ़ जाती हैं. इस बदलते मौसम में सर्दी-खांसी और जुकाम की समस्या सबसे ज्यादा परेशान करती है. अगर आप भी इस मौसम में खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो अलसी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू का सेवन कर सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि अलसी के बीज में विटामिन बी-1, प्रोटीन, कॉपर, मैंगनीज, ओमेगा-3 एसिड, लिगनन समेत कई माइक्रो न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. वहीं ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ये पोषण से भरपूर हैं जो शरीर को अंदर से गरम रखने का काम कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के कैसे बनाएं अलसी और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू.

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं अलसी और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू- (How To Make Alsi Dry Fruits Ladoo)

सामग्री-

अलसी के बीज

गेहूं का आटा

घी

गुड़ पाउडर

किशमिश

बादाम

अखरोट

काजू

इलायची पाउडर

सौंफ पाउडर

विधि-

अलसी ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले अलसी के बीजों को धीमी आंच पर भून लें और पीसकर पाउडर बना लें. गेहूं के आटे को घी में सुनहरा भूरा होने तक भूनें. अलसी पाउडर, आटा, गुड़ पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर मिलाएं. मिश्रण को गूंथकर छोटे लड्डू बनाएं. लड्डू को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर मजे लें.

अलसी ड्राई फ्रूट्स लड्डू खाने के फायदे- (Alsi Dry Fruits Ke Laddu Khane Ke Fayde)

अलसी ड्राई फ्रूट्स लड्डू सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. अगर आप इनका रोजाना सेवन करते हैं, तो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने, शरीर को अंदर से गर्म रखने, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद मिल सकती है. इन्हें आप सुबह या रात में किसी भी समय खा सकते हैं. अधिक लाभ के लिए दूध के साथ इनका सेवन कर सकते हैं.

