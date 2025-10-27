Winter Special Ladoo: रोज 1 लड्डू खाएं सर्दी भगाएं और इम्यूनिटी बढ़ाएं, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी

Dry Fruits Ladoo Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही भारतीय घरों में आपको तरह-तरह के लड्डू खाने को मिलेंगे. सबसे ज्यादा जिन लड्डूओं को ठंड के मौसम में बनाया जाता है वो हैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू. आपको बता दें कि ड्राई फ्रूट्स लड्डू न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट बल्कि सेहत में भी कमाल होते हैं. क्योंकि इनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, कॉपर, मैग्नीशियम आयरन, जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं ड्राई फ्रूट्स लड्डू.

कैसे बनाएं ड्राई फ्रूट्स लड्डू- How To Make Dry Fruits Ladoo At Home:

सामग्री-

काजू

बादाम

पिस्ता

किशमिश

घी

खजूर

ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश को बारीक काट लें. इसके बाद खजूर लें और उनके बीज निकाल लें, अब एक मिक्सर जार में खजूर डालें और इन्हें दरदरा होने तक पीस लें. एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें. इसमें बारीक कटा हुआ हुआ ड्राई फ्रूट्स डालकर कर भूनें. जब ड्राई फ्रूट्स का रंग बदलने लगे तो इसमें दरदरा पीसा हुआ खजूर डालकर कलछी की मदद से अच्छे तरह मिक्स कर दें. इसके बाद हरी इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दें और जब खजूर तेल छोड़ना शुरू कर दें तो गैस को बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने रख दें. जब मिश्रण हल्का गरम रह जाए तो अपने हाथों पर घी लगा कर चिकना कर लें और लड्डू बांध लें. ड्राई फ्रूट्स लड्डू तैयार है.

ड्राई फ्रूट्स लड्डू खाने के फायदे- (Dry Fruits Ladoo Khane Ke Fayde)

सर्दियों के मौसम में इन लड्डूओं का सेवन करने से सर्दी को दूर भगाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं इन लड्डूओं को दूध के साथ लेने से वजन को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. जिन लोगों को कमजोरी महसूस होती है उनके लिए इन लड्डूओं का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)