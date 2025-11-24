Winter Special Ladoo: ठंड में रोज खा लें बाजरे का एक लड्डू, आस-पास भी नहीं फटकेंगी ये समस्याएं, नोट करें रेसिपी

बाजरा एक मोटा अनाज है. ठंड में इसका सेवन करने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. बाजरा की खेती भारत राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में सबसे अधिक होती है. बाजरा से बहुत सी रेसिपीज बनाई जा सकती हैं, जैसे बाजरे की खिचड़ी, पूड़ी, मोठ, चीला, हलवा, दलिया आदि. आपको बता दें कि बाजरे में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो सर्दियों में जरूर बनाएं बाजरा लड्डू.

कैसे बनाएं बाजरे का लड्डू- (Bajra Aate Ke Ladoo Recipe)

सामग्री-

बाजरे का आटा

गेंहू का आटा

मखाने, रोस्टेड

बादाम

काजू

पिस्ता

गोंद (फ्राई करके पीसा हुआ)

गुड़

इलाइची पाउडर

नारियल बुरादा

देसी घी

वि​धि-

बाजरा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर मखाने भूनकर पीस लें. इसी तरह गोंद को भी घी में फ्राई करके पीस लें. अब इसी पैन में थोड़ा घी डालकर गेहूं का आटा भूनकर एक तरफ रख दें. इसी तरह पैन में और घी डालकर बाजरे के आटे को भी भूनें. एक बाउल में बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, बादाम का पाउडर, पीसी हुई चीनी या गुड़, क्रश्ड काजू और पिस्ता, मखाने, गोंद, नारियल का बुरादा और थोड़ा सा हल्का गरम घी डालें. सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें और इस मिश्रण से लड्डू बनाकर देखें. अगर मिश्रण सूखा लगता है तो आप थोड़ा घी और डाल लें. इससे लड्डू बनाकर स्टोर करके रखे और जब चाहे इसका मजा लें.

ये भी पढ़ें- Winter Special Ladoo: बिना ज्यादा मेहनत झटपट बनाएं ये हेल्दी मखाना लड्डू, नोट करें रेसिपी

बाजरा लड्डू खाने के फायदे- (Bajra Ladoo Khane Ke Fayde)

बाजरा लड्डू न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी कमाल है बाजरे में मौजूद अघुलनशील फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार है. इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने और वजन को घटाने के लेकर पाचन को बेहतर रखने तक में मदद मिल सकती है. इसकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)