Winter Special Ladoo: प्रोटीन की खदान हैं ये इस चीज से बने लड्डू, फटाफट नोट करें रेसिपी

Chana Dal Gud Ladoo Recipe: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. जब भी प्रोटीन की बात आती है सबसे पहला नाम नॉनवेज का आता है क्योंकि चिकन, मटन और एग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वेजिटेरियन प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर सकते हैं. ऐसी कई चीजें हैं जिनमें नॉन-वेज से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है. अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं तो आप ब्लिकुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपके लिए एक ऐसी लड्डू की रेसिपी लेकर आए हैं जो शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने में मदद कर सकती है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.
चना दाल लड्डू न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं. चने को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. आपको बता दें कि चने की दाल में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B9 जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Winter Special Ladoo: सर्दियों में रहना है फिट तो आज ही बना लें मूंगफली और गुड़ के स्पेशल लड्डू
कैसे बनाएं चना दाल लड्डू- (How To Make Chana Dal Gud Ladoo)
सामग्री:
- चना दाल
- घी
- गुड़
- इलायची पाउडर
- केसर (वैकल्पिक)
- आटा
- काजू
- बादाम
- मखाना
विधि-
चना दाल लड्डू बनाना बहुत ही आसान है. चना दाल को एक पैन में घी में भूनें जब तक कि यह गोल्डन न हो जाए एक बात का ध्यान रखें की दाल छिलके के बिना हो. भुनी हुई चना दाल को मिक्सर में पीस लें. फिर काजू, बादाम और मखाना को घी में रोस्ट कर लें. ठंडा होने के बाद इन्हें भी पीस लें. फिर थोड़ा सा आटा लेकर घी में भून लें. एक दूसरे पैन में गुड़ और पानी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं और इन सब चीजों को इसमें डालकर अच्छे से मिलाएं. मिश्रण को थोड़ा ठंडा करके हाथ में घी लगाकर लड्डू बनाएं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
