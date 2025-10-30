Winter Special Ladoo: वजन बढ़ने के डर से नहीं खाते मीठा? तो ठंड में एक बार जरूर ट्राई करें ये हेल्दी लड्डू, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी बरकरार, नोट करें रेसिपी

Ramdana Ladoo Recipe: सर्दियों के मौसम में हम सभी लड्डू खाना पसंद करते हैं. लेकिन इनको खाने से पहले बस एक ही सवाल मन में बार-बार आता है कि कहीं ये लड्डू हमारे वजन को न बढ़ा दें. अगर आप भी इसी तरह के सवाल का सामना करते हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आएं हैं, जिसे आप बिना टेंशन के ठंड में मीठे का मजा ले सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हम बात कर रहे हैं रामदाना लड्डूओं की. रामदाना से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. आपको बता दें कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं रामदाना के लड्डू- (How To Make Ramdana Ladoo At Home)

सामग्री-

रामदाना

घी

गुड़

पानी

ड्राई फ्रूट्स

विधि-

रामदाना लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में बिना घी के रामदाना डालकर धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें. फिर इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ दें. अब एक पैन में घी गरम करें, फिर इसमें गुड़ और थोड़ा सा पानी डालें. इसके बाद धीमी आंच पर गुड़ को पूरी तरह पिघलाएं. जब ये गाढ़ा हो जाए यानि चाशनी बन जाए तब इसमें रामदाना डालें. फिर आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं. जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हाथ में थोड़ा घी लगाकर लड्डू बना लें. आप इन्हें कई दिनों तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं. और वजन बढ़ने की चिंता किए बिना खा सकते हैं.

रामदाना लड्डू खाने के फायदे- (Ramdana Ladoo Khane Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

रामदाना लड्डूओं में फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखने और वजन को कंट्रोल करने में मददगार है.

2. कमजोरी-

अगर आप कमजोरी को महसूस करते हैं तो आप रोजाना रामदाना लड्डूओं का सेवन कर सकते हैं.

3. हार्ट-

हार्ट हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. रामदाना में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)