भारतीय लोगों का मीठे के प्रति एक अलग लगाव है. लंच हो डिनर हो या कोई स्पेशल दिन यहां हर वक्त मीठा खाया और खिलाया जाता है. सर्दियों का मौसम आते ही भारतीय घरों में तरह-तरह के लड्डू बनाएं जाते हैं. ड्राई फ्रूट्स से बने लड्डूओं का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी स्वाद और सेहत से भरपूर लड्डूओं की तलाश कर रहे हैं तो पंजाब में बनने वाली आटे की पिन्नी को ट्राई कर सकते हैं. इसे आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है. सबसे अच्छी बात ये कि इन्हें सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.
पारंपरिक पंजाबी और उत्तर भारतीय पौष्टिक मिठाई है (sweets) पिन्नी. इसे मुख्य रूप से गेहूं के आटे, घी, गुड़ और मेवों जैसे बादाम और किशमिश से बनाया जाता है. ठंड के मौसम में इसका सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.
कैसे बनाएं आटे की पिन्नी- (How to make Aate ki Pinni)
पंजाबी स्टाइल की आटे की पिन्नी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डालकर गोंद को अच्छी तरह भून लें. गोंद को अलग निकाल कर काजू और बादाम को भी उसी घी में भून लीजिए. इनको निकाल कर इसी घी में आटे को भी सुनहरा होने तक भून लेना चाहिए. अब किसी छोटे पैन में खरबूजे के बीजों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए. इसके बाद इसी पैन में नारियल का बूरा भी भून लीजिए. अब काजू को छोड़कर सभी सूखे मेवों के बीजों को एक साथ मिक्सी में ब्लैंड कर लीजिए और देसी घी में भुने हुए आटे में अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए. इसके बाद इसी मिक्सचर में पिसी हुई चीनी ऐड कीजिए और इलायची पाउडर भी डालिए और अच्छी तरह मिक्स करके हाथों की मदद से छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए.
