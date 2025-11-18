विज्ञापन
Winter Special Ladoo: स्वाद और सेहत से भरपूर है पंजाब में बनने वाली आटे की पिन्‍नी, नोट करें रेसिपी

Aate ki Pinni: अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो स्वाद के साथ सेहत से भरपूर आटे की पिन्नी बना सकते हैं. ये ठंड से बचाने और शरीर को एनर्जेटिक रखने में मददगार है.

Aate ki Pinni: कैसे बनाएं आटे की पिन्नी.

आटे की पिन्नी (Aate Ki Pinni) का स्वाद तो हम सभी ने लिया ही होगा. सर्दियों के मौसम में इसे खासतौर पर बनाया जाता है. पारंपरिक पंजाबी और उत्तर भारतीय पौष्टिक मिठाई है पिन्नी. इसे मुख्य रूप से गेहूं के आटे, घी, गुड़ और मेवों जैसे बादाम और किशमिश से बनाया जाता है. यह शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करती है. ठंड में इसे खाने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और लड्डू खाना पसंद करते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें पिन्नी.

कैसे बनाएं आटे की पिन्नी- (How to make Aate ki Pinni) 

सबसे पहले कढ़ाई में घी डालकर गोंद को अच्छी तरह भून लें. गोंद को अलग निकाल कर काजू और बादाम को भी उसी घी में भून लीजिए. इनको निकाल कर इसी घी में आटे को भी सुनहरा होने तक भून लेना चाहिए. अब किसी छोटे पैन में खरबूजे के बीजों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए. इसके बाद इसी पैन में नारियल का बूरा भी भून लीजिए. अब काजू को छोड़कर सभी सूखे मेवों के बीजों को एक साथ मिक्सी में ब्लैंड कर लीजिए और देसी घी में भुने हुए आटे में अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए. इसके बाद इसी मिक्सचर में पिसी हुई चीनी ऐड कीजिए और इलायची पाउडर भी डालिए और अच्छी तरह मिक्स करके हाथों की मदद से छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए. 

आटे की पिन्नी खाने के फायदे- (Aate ki Pinni Khane Ke Fayde)

पिन्नी में मौजूद गोंद, मेवे और गेहूं का आटा हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और जोड़ों के दर्द से राहत दिला सकते हैं. सर्दियों के मौसम में कई लोगों को ये समस्या अक्सर देखी जाती है. अगर आप भी कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसके सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं. इसके अलावा इसे पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है.

