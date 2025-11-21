Winter Special Ladoo: बिना ज्यादा मेहनत झटपट बनाएं ये हेल्दी मखाना लड्डू, नोट करें रेसिपी

मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं है. लेकिन सेहत के चलते कई बार हम इसे खाने से बचते हैं क्योंकि, मीठे को सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप सेहत की टेंशन लिए बिना मीठा खा सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे लड्डू के बारे में बता रहे हैं जिसे ठंड के मौसम में बनाकर स्वाद के साथ सेहतमंद भी रह सकते हैं. हम बात कर रहे हैं मखाना लड्डू की. मखाने के लड्डू को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. तो चलिए जानते हैं मखाना लड्डू कैसे बनाएं.

कैसे बनाएं मखाना लड्डू- (How To Make Makhana Ladoo)

सामग्री-

मखाना

देसी घी

गुड़

नारियल का बुरादा

बादाम

काजू

इलायची पाउडर

दूध

विधि-

मखाना लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप मखाने को एक कड़ाही में घी डालकर सेंक लें. फिर इसे ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लें. अब उसी कड़ाही में थोड़ा सा घी डालकर कटे हुए बादाम और काजू को हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद अब एक पैन में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें गुड़ को पिघलाएं. गुड़ जब अच्छी तरह से पिघल जाए, यानि एक तार की चाशनी बन जाएं तो गैस बंद कर दें. अब एक बड़े बर्तन में भूने हुए मखाने, नारियल बुरादा, भुने मेवे और इलायची पाउडर डालें. फिर इसमें पिघले हुए गुड़ को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें.

अब इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद हल्के हाथों पर घी लगाकर छोटे-छोटे लड्डू बना लें. आप इसे इसमें भूने आटे को इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

मखाना लड्डू खाने के फायदे- (Makhana Ladoo Khane Ke Fayde)

अगर आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो आप मखाने के लड्डू का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि ये शरीर को एनर्जी देने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा सर्दियों के मौसम में इन लड्डूओं को खाने से हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए भी इसका सेवन काफी अच्छा माना जाता है.

