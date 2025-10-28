Winter Special Ladoo: नस-नस में ताकत भर देगा रोजाना 1 गोंद के लड्डू का सेवन, नोट करें आसान रेसिपी

Gond Ladoo Recipe: लड्डू का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. भला ऐसा कौन हैं जो इन्हें खाना पसंद न करता हो. भारतीय घरों में सर्दियों के मौसम में तरह-तरह के लड्डू बनाएं जाते हैं. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और स्वाद के साथ सेहतमंद भी रहना चाहते हैं तो आप गोंद के लड्डूओं का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि गोंद के लड्डू न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर के लिए सेहतमंद भी होते हैं. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी, विटामिन ई और फॉलिक एसिड जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में ताकत भरने और ठंड से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

ये भी पढ़ें- 1 महीने तक रोजाना टमाटर का जूस पीने से क्या होगा?

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं गोंद के लड्डू- How To Make Gond Ladoo:

सामग्री-

गेहूं का आटा

गुड़

घी

गोंद

कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल

बादाम और काजू

इलायची पाउडर

चिरौंजी

विधि-

लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई लें और उसमें एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें. घी के पिघलने पर इसमें कटे हुए बादाम और काजू डाल दें. मेवों को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें. इन्हें ठंडा होने दें और फिर पीस लें. एक बार मेवा हो जाने के बाद, पैन में थोड़ा कसा हुआ सूखा नारियल डालें और एक या दो मिनट के लिए भूनें. मेवे और नारियल के मिश्रण को निकाल कर एक प्लेट में रख लें. इसके बाद, गोंद को भुनने के लिए घी गर्म करें. आपको गोंद को तब तक भूनना है जब तक वह फूल न जाए. गोंद सारा घी सोख लेगा और एक बार हो जाने के बाद, आंच बंद कर दें, इसे ठंडा होने दें और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें. पैन को फिर से गर्म करें और उसमें करीब 3 टेबल स्पून घी डालें. घी के मेल्ट हो जाने पर इसमें गेहूं का आटा डालकर गोल्डन ब्राउन होने और सुगंध तक भून लें. आटा भुन जाने के बाद इसे आंच से उतार लें और इसमें तले हुए मेवे और गोंद डालें. इलायची पाउडर और पाउडर गुड़ डालें. सभी सामग्री को अच्छे से मिला लें. अब मिश्रण के छोटे हिस्से लें और इसे लड्डुओं का शेप दें. लड्डू बनकर तैयार हैं.

1. ड्राई फ्रूट्स लड्डू रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)