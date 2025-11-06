Winter Special Ladoo: सर्दियों में रोज खाएं 1 सौंठ और मेथी लड्डू मिलेंगे हैरान करने वाले लाभ, नोट करें रेसिपी

Methi Sonth Ke Ladoo: सर्दियों के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए सौंठ का खूब इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जो शरीर को अंदर से गरम रखने में मददगार है. इस ठंड के मौसम में शरीर को फ्लू, सर्दी-जुकाम आद‍ि से बचाना चाहते हैं, तो मेथी और सोंठ के लड्डू का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. ये लड्डू न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में भी मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इन्हें बनाने का तरीका और खाने के फायदे.

कैसे बनाएं सौंठ मेथी लड्डू- How To Make Methi Sonth Ke Ladoo:

सामग्री-

गेहूं का आटा

बेसन

घी

गुड़

सौंठ पाउडर

मेथी दाना

हल्दी पाउडर

अदरक पाउडर

काली मिर्च पाउडर

नमक

सूखे मेवे

विधि-

सौंठ और मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मेथी दाना को धीमी आंच पर भूनें जब तक वह खुशबू न देने लगे. इसे ठंडा होने दें और दरदरा पीस लें. एक पैन में घी गरम करें और उसमें गेहूं का आटा और बेसन डालकर धीमी आंच पर भूनें जब तक वह सुनहरा भूरा न हो जाए. भुने हुए आटे के मिश्रण में सौंठ पाउडर, मेथी दाना पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और नमक मिलाएं. एक पैन में गुड़ और 1/2 कप पानी मिलाकर धीमी आंच पर पिघलाएं. गुड़ की एक तार की चाशनी बनाएं. गुड़ की चाशनी को आटे के मिश्रण में मिलाएं और अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर हाथों से लड्डू बनाएं. लड्डू को सूखे मेवों से सजाएं और इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें.

सौंठ और मेथी लड्डू खाने के फायदे- (Methi Sonth Ke Ladoo Khane Ke Fayde)

1. डायबिटीज-

डायबिटीज मरीजों के लिए सौंठ और मेथी के लड्डू का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि मेथी में मौजूद गुण ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मददगार है.

2. सर्दी-जुकाम-

अगर आप भी सर्दी-जुकाम की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो सौंठ और मेथी के लड्डू का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को अंदर से गरम रखने में मददगार हैं.

3. जोड़ों के दर्द-

अगर आप भी जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो सौंठ और मेथी के लड्डू का सेवन कर सकते हैं.

