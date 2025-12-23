Fog Alert: कब छंटेगा कोहरा, कहां बारिश के आसार, यूपी-दिल्ली से पंजाब तक सुबह घुप्प अंधेरा, जानें मौसम का हाल

Delhi Weather News: मौसम विभाग की मानें तो अगले एक हफ्ते तक कोहरे से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं. वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से भी मैदानी इलाकों मे ंठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं. पहाड़ी इलाकों से बह रही तेज हवाओं से भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कंपकंपाने वाली सर्दी महसूस होगी. मौसम विभाग के अनुमानों के हिसाब से क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास भी कोहरे और शीत लहर से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी 400 के पार बना हुआ है.

कोहरे के बीच मनेगा क्रिसमस

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर और 25 से 28 दिसंबर तक घना से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है . जबकि दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में 24 से 27 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, हिमालय क्षेत्र में 22 से 27 दिसंबर तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 22 से 29 दिसंबर के बीच ऐसा ही कोहरे और ठंड का मौसम रहेगा.उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी 23 से 25 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ने के आसार हैं.

यूपी में कोहरे की मार

पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में आगरा, मुरादाबाद, इटावा, अयोध्या, प्रयागराज, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, बहराइच, प्रयागराज, फतेहगढ़ और लखनऊ के साथ बांदा में घना कोहरे का अलर्ट है. कुशीनगर, आजमगढ़, अयोध्या, वाराणसी से लेकर बस्ती सुल्तानपुर तक यही हालात रहे. राजस्थान में गंगानगर, जैसलमेर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर और छत्तीसगढ़ में अंबिकापर में कोहरे से मौसम खराब रहने के आसार हैं. वहीं मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ठंड बढ़ी है.

शीत दिवस का अलर्ट



मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की हो सकती है. यानी नए साल के आखिरी तक तापमान 6-7 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. ऐसे में शीत लहर की मार पड़ेगी. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में शीत लहर का अहसास रहेगा.

इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी हो सकती है.जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ हिस्सों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इन क्षेत्रों में बर्फीले तूफान की भी आशंका है. सात ही 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

भारतीय विमान प्राधिकरण ने कोहरे से प्रभावित एयरपोर्ट पर यात्री सहायता उपाय किए हैं. दिल्ली एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट तक इसमें शामिल हैं. इंडिगो और स्पाइसजेट ने भी ट्रेवेल एडवाइजरी जारी की है. इसमें कोहरे से रांची, पटना, जम्मू, हिंडन और वाराणसी में हवाई सेवा पर असर पड़ सकता है.

एयरलाइंस के हेल्पलाइन नंबर

इंडिगो : 01244 973838

स्पाइसजेट : +91 124 4983410 / +91 124 7101600

एयर इंडिया : 011 6932 9333

एयर इंडिया एक्सप्रेस : +91 124 443 5600 / +91 124 693 5600

अलायंस एयर : 044-35113511

अकासा एयर : 9606112131

