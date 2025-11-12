विज्ञापन
Winter Special Ladoo: रेगुलर लड्डू से हटकर एक बार जरूर बनाएं चावल के लड्डू, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

Chawal ke Ladoo: अगर आप भी लड्डू खाने के शौकीन हैं तो आपने जरूर तरह-तरह के लड्डू खाए होंगे लेकिन, क्या कभी चावल और ड्राई फ्रू्ट्स से बने लड्डूओं को ट्राई किया है अगर नहीं तो जरूर करें.

चावल भारत में सबसे ज्यादा खाया और उगाया जाने वाला अनाज है. भारतीय लंच से लेकर डिनर तक में चावल खाना पसंद करते हैं. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. आज हम रेगुलर चावल की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि, इससे बने लड्डूओं के बारे में बात कर रहे हैं. चावल से बने लड्डू न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर के लिए भी अच्छे माने जाते हैं. चावल के आटे से बने ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें आप सिर्फ 15 मिनट से कम समय और कम सामग्री के साथ बना सकते हैं. इन लड्डूओं को बनाने के लिए किसी मावा या चाशनी की जरूरत नहीं हैं. इसके लिए आपको बस चावल के आटे के साथ चीनी का पाउडर, इलाइची पाउडर, नारियल बूरादे और कुछ ड्राई फ्रूट्स की जरूरत होती है. इन लड्डूओं की खास बात यह कि इसमें घी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता ले​किन, फिर भी यह खाने में बेहद ही मुलायम और स्वादिष्ट होते हैं.

कैसे बनाएं चावल के लड्डू- (How To Make Chawal ke Ladoo At Home)

सामग्री-

  • चावल का आटा
  • नारियल का बुरादा
  • चीनी
  • इलायची पाउडर
  • मलाई
  • ड्राई फ्रूट्स

विधि-

चावल के लड्डूओं बनाने के लिए सबसे पहले चावल के आटे को धीमी आंच पर भूनें. ध्यान रखें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, वरना लड्डू सख्त हो जाएंगे. फिर आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है जेसे काजू, बादाम, मखाना को रोस्ट करके पीस लें. इसके बाद इसमें नारियल का बूरादा, पीसी हुई चीनी का पाउडर, इलाइची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स पाउडर और मलाई डालनी है. इन सब चीजों को धीमी आंच पर मिलाएं. आंच को बंद कर दें और मिश्रण पर ढक्कन लगा दें जिससे उसमें थोड़ी नमी आ जाए. इससे लड्डू बनाने में आसानी होगी. आप इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं.

चावल के लड्डू खाने के फायदे- (Chawal Ke Ladoo Khane Ke Fayde)

1. हड्डियों-

चावल के लड्डू में मौजूद कैल्शियम और अन्य खनिज हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इन लड्डूओं को ठंड में रोजाना सेवन करने से हड्डियों को मजबूत बनाने और जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है.

2. पाचन-

चावल के लड्डू में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचा सकता है.

3. इम्यूनिटी-

चावल के लड्डू विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Chawal Ke Ladoo, Chawal Ke Ladoo Kaise Banaye, Chawal Ke Ladoo Khane Ke Fayde, Rice Ladoo Recipe Hindi, Rice Ladoo Kaise Banaye
