Warm Up With Soup: 7 दिन तक लगातार टमाटर का सूप पीने से क्या होगा, किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Tomato Soup Benefits: ठंड के मौसम में सूप का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अगर आप भी सूप पीने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें टमाटर सा बना हेल्दी और टेस्टी सूप.

Tomato Soup: टमाटर का सूप पीने से क्या होता है.

Tomato Soup: ठंड का मौसम आते ही हम सभी सूप का सेवन करना पसंद करते हैं. क्योंकि सूप न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार है सूप का सेवन. आपने कई तरह की सूप रेसिपीज ट्राई करी होगी. लेकिन क्या कभी टमाटर का सूप पिया है वो भी घर का बना. जी हां आपने सही सुना. इसे आप घर पर आसानी से मार्केट जैसे स्वाद का बना सकते हैं. टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह की करी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं टमाटर का स्वादिष्ट सूप.

कैसे बनाएं टमाटर का सूप-  (How To Make Tomato Soup Recipe At Home)

टमाटर सूप बनाने के लिए सबसे पहले गैस-टॉप पर टमाटर और 7-8 कली लहसुन की भूनें. टमाटर की बाहरी त्वचा को अच्छी तरह से जलने तक भूनते रहें. टमाटर को डी-स्किन करें और इसे ब्लेंडर में डालें फिर जले हुए लहसुन को भी छीलकर डालें. एक चिकना पेस्ट बनाने के लिए उन्हें एक साथ ब्लेंड करें. एक गहरे तले वाले पैन में घी /बटर गरम करें. लहसुन के बाकी हिस्सों को काट लें और पैन में डालें. लहसुन को सुनहरा भूरा होने तक भूनें और इसमें टमाटर-लहसुन का पेस्ट डालें. कुछ मिनटों के लिए इसे धीमी आंच पर रखें और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर सर्व करें. 

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है आंवला-अदरक हरी मिर्च और लहसुन का अचार, नोट करें रेसिपी 

Photo Credit: ians

टमाटर का सूप पीने के फायदे- (Tamatar Soup Pine Ke Fayde)

  • टमाटर का सूप विटामिन सी और लाइकोपीन से भरपूर होता है, इसके सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. 
  • टमाटर सूप में मौजूद विटामिन के, कैल्शियम, फॉस्फोरस और लाइकोपीन हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं. ठंड के मौसम में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं.
  • टमाटर सूप में फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह पेट को भरा हुआ महसूस कराने और वजन को घटाने में मददगार है. 
  • टमाटर में लाइकोपीन और बीटा-कैरोटीन होते हैं जो स्किन और आंखों की सेहत के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

