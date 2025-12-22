रहमान डकैत के हुकस्टेप को शिल्पा शेट्टी ने किया कॉपी, 'धुरंधर' को कहा 'देशभक्ति की कहानी'

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' अपने नाम की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि फिल्म का बजट लगभग 280 करोड़ रुपए बताया गया है. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी फिल्म की तारीफ की और इसके हुक-स्टेप को भी करके दिखाया. बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर अक्षय खन्ना की तरह डांस करते हुए वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो बिल्कुल 'रहमान डकैत' के हुक-स्टेप को कॉपी कर रही हैं.
उन्होंने कैप्शन में फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, "फैन तो मिला नहीं, लेकिन मैं फैन हो गई हूं, तो यह ट्रेंड करना बनता था. रणवीर सिंह आपका टाइम आ गया है. अंडरप्लेड, लेकिन फिर भी कैरेक्टर में एकदम फिट. अक्षय खन्ना का ओजी ओरा मैक्स, आर. माधवन, आपसे बेहतर इस रोल को कोई नहीं कर सकता था. संजय दत्त, आप हमेशा की तरह रॉकस्टार लगे." उन्होंने आगे लिखा, "कास्टिंग टीम ने फिल्म की शानदार कास्टिंग की और इसका क्रेडिट मुकेश छाबड़ा को जाता है, जिन्होंने ये सब एक साथ किया. बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक शानदार है और ये गाने मेरी प्लेलिस्ट में शामिल हो गए हैं."
फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर को लेकर शिल्पा ने कहा, "आप सच में एक विजनरी हैं. लंबे समय बाद देखी गई देशभक्ति वाली फिल्मों में से एक आपने बनाई है. 'धुरंधर' की पूरी टीम को सलाम." दूसरी तरफ बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास भी 'धुरंधर' के गाने पर झूमते दिखाई दिए थे. वहीं, दूसरे स्टार्स भी फिल्म की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे. आम से लेकर खास तक सभी फिल्म को देखकर ओवरऑल एक्सपीरियंस शानदार बता रहे हैं.
अगर 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखें तो इसमें हर दिन इजाफा होता दिख रहा है. फिल्म रिलीज होने के 17 दिनों के बाद भारत में नेट कलेक्शन 555 करोड़ रुपए के पार हो गया, जबकि, फिल्म का वर्ल्डवाइड नेट कलेक्शन 850 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंचने वाला है.
