कोहरे का कहर हर तरफ दिख रहा है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है तो इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. भारतीय रेलवे ने लेटलतीफ ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. इसमें हमसफर, तेजस जैसी ट्रेनें शामिल हैं. कुल 105 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. वहीं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में दमघोंटू हवा लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है. कोहरे का सितम भी जारी है. इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहे हैं.

भारत और पड़ोसी देशों में आज राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, और इसी बीच कई अहम घटनाक्रम सुर्खियों में हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में भाषण देते हुए भारत की लोकतांत्रिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक ढांचे और संस्थाओं पर व्यवस्थित हमला हो रहा है और मौजूदा आर्थिक मॉडल पूरी तरह विफल हो चुका है.

उधर, बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें Tareq Rahman की संभावित वापसी से जुड़े इंतजामों और कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की जांच प्रगति पर चर्चा हुई. इसी बीच मुंबई में VHP ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कल दोपहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.

नितिन नवीन का होगा पटना में स्वागत

देश में ही आज पटना की राजनीति भी गर्म रहने वाली है, जहां BJP के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का हाई-वोल्टेज रोडशो होना है. एयरपोर्ट से मिलर स्कूल मैदान तक पूरे रूट को भव्य स्वागत के लिए सजाया जा रहा है.

दिल्ली में दम घोंट रहा प्रदूषण

