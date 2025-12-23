कोहरे का कहर हर तरफ दिख रहा है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है तो इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. भारतीय रेलवे ने लेटलतीफ ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. इसमें हमसफर, तेजस जैसी ट्रेनें शामिल हैं. कुल 105 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. वहीं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में दमघोंटू हवा लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है. कोहरे का सितम भी जारी है. इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहे हैं.
भारत और पड़ोसी देशों में आज राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, और इसी बीच कई अहम घटनाक्रम सुर्खियों में हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में भाषण देते हुए भारत की लोकतांत्रिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक ढांचे और संस्थाओं पर व्यवस्थित हमला हो रहा है और मौजूदा आर्थिक मॉडल पूरी तरह विफल हो चुका है.
उधर, बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें Tareq Rahman की संभावित वापसी से जुड़े इंतजामों और कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की जांच प्रगति पर चर्चा हुई. इसी बीच मुंबई में VHP ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कल दोपहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.
नितिन नवीन का होगा पटना में स्वागत
देश में ही आज पटना की राजनीति भी गर्म रहने वाली है, जहां BJP के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का हाई-वोल्टेज रोडशो होना है. एयरपोर्ट से मिलर स्कूल मैदान तक पूरे रूट को भव्य स्वागत के लिए सजाया जा रहा है.
दिल्ली में दम घोंट रहा प्रदूषण
Breaking News LIVE Updates Today
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गृह अमित शाह से होगी बैठक
सीएम रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज प्रदूषण के मुद्दे पर अहम बैठक होगी. गृह मंत्री के आवास पर करीब तीन बजे ये बैठक होगी.दिल्ली में ग्रीन कवर एरिया को कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होगी. खासतौर पर दिल्ली रिज और यमुना के किनारों पर ग्रीन कवर को बढ़ाने पर विचार. फिलहाल दिल्ली का ग्रीन कवर एरिया 23.6 फ़ीसदी है.दिल्ली के प्रदूषण को कम कैसे किया जाए इस पर चर्चा. इससे पहले यमुना की सफ़ाई को लेकर गृह मंत्री के साथ रेखा गुप्ता की बैठक हुई है
Train Late: कोहरे और धुंध से ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी
कोहरे और धुंध की वजह से करीब 105 ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. चार ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. कई ट्रेनें रीशेड्यूल करके चलाई जाएंगी. 105 ट्रेन देरी से चल रही हैं.
स्टेशन के अनुसार ट्रेनों की स्थिति
बठिंडा जंक्शन : 1
चिपियाना बुज़ुर्ग स्टेशन : 32
डोभ भली: 3
गाजियाबाद: 16
जाखल : 1
मेरठ सिटी : 2
पलवल : 31
रेवाड़ी : 12
सहारनपुर: 1
टपरी जंक्शन : 1
अंबाला कैंट जंक्शन : 5
डाइवर्ट ट्रेन
16318 हिंसागर एक्सप्रेस
11078 झेलम एक्सप्रेस
22941 एमसीटीएम उधमपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
12485 श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
देरी से चल रही ट्रेन
12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 6 घंटे 16 मिनट लेट
12427 रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस 8 घंटे 6 मिनट लेट
12309 नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 5 घंटे 26 मिनट लेट
22437 आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस 6 घंटे 47 मिनट लेट
घने कोहरे को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में छाए घने कोहरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. कुछ एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी कम होने की संभावना है, जिसका असर उड़ानों के संचालन पर पड़ सकता है. कई फ्लाइट्स में देरी या शेड्यूल बदलाव की आशंका जताई गई है.
AAI ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइंस के आधिकारिक चैनलों से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें. साथ ही एयरपोर्ट पर पहुंचने और चेक-इन के लिए अतिरिक्त समय निकालकर यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने घने कोहरे से प्रभावित हवाई अड्डों पर यात्री सहायता उपाय सक्रिय कर दिए हैं और यात्रियों की मदद के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं. अथॉरिटी ने कहा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद यात्री सुरक्षा, सुविधा और सुचारु संचालन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
एयरलाइंस के कस्टमर सपोर्ट नंबर
IndiGo: 01244 973838
Air India: 011 6932 9333
SpiceJet: +91 124 4983410 / +91 124 7101600
Air India Express: +91 124 443 5600 / +91 124 693 5600
Akasa Air: 9606112131
Alliance Air: 044-35113511
IndiGo और SpiceJet ने भी अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि रांची, पटना, जम्मू, हिंडन और वाराणसी में कोहरे के चलते उड़ानों पर असर पड़ सकता है.
अरावली विवाद पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान भ्रामक-अशोक गहलोत
संसद सत्र के दौरान जर्मनी से भारत विरोधी बयान दे रहे राहुल- जेपी नड्डा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि जब संसद का सत्र चल रहा था, तब राहुल विदेश में भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे.
नड्डा का कहना है कि संसद के दौरान राहुल गांधी का जर्मनी में रहकर भारत की लोकतांत्रिक स्थिति पर सवाल उठाना गैर-जिम्मेदाराना है, और इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है.
श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को कोलंबो पहुंचे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. मंगलवार को होने वाली इन बैठकों में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग और रणनीतिक संबंधों पर विस्तृत बातचीत होने की उम्मीद है. जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वे श्रीलंकाई नेतृत्व से औपचारिक चर्चा करेंगे. यह दौरा भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति को मजबूत करता है और माना जा रहा है कि उनकी मुलाकातें भारत-श्रीलंका संबंधों को और मजबूती देंगी.