Winter Special Ladoo: दुबले-पतले शरीर हैं से परेशान तो सर्दियों में रोजाना खाएं ये खास लड्डू, तेजी से बढ़ेगा वजन, नोट करें रेसिपी

Anjeer Ladoo For Weight Gain: अगर आप भी ठंड के मौसम में अपने दुबले-पतले शरीर में मांस भरना चाहते हैं तो रोजाना इस खास लड्डू का जरूर करें सेवन.

Anjeer Ladoo For Weight Gain: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. सर्दी का मौसम आते ही कोई वजन घटाना चाहता है तो कई वजन को बढ़ाना चाहता है. अगर आप भी अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और वजन को बढ़ाने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो आप अंजीर से बने लड्डू का सेवन कर सकते हैं. अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. तो लिए जानते हैं कैसे बनाएं अंजीर के लड्डू और क्या हैं फायदे.

अंजीर (Anjeer Health Benefits) को अंग्रेजी में फिग कहा जाता है. दुनिया भर में अंजीर की कई प्रजाती पाई जाती हैं. इस फल का रंग हल्का पीला होता है, जबकि पकने के बाद गहरा सुनहरा या बैंगनी हो सकता है. अंजीर में पोटैशियम, मिनरल, कैल्शियम और विटामिन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. 

Photo Credit: Canva

वजन बढ़ाने के लिए कैसे बनाएं अंजीर के लड्डू- (Vajan Ko Badhane Ke Liye Kaise Banaye Anjeer Ladoo) 

सामग्री-

  • सूखे अंजीर (पिसे हुए)
  • घी
  • मावा या खोया
  • चीनी पाउडर
  • इलायची पाउडर
  • केसर (वैकल्पिक)
  • बादाम
  • पिस्ता
  • काजू

विधि-

अंजीर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गरम करें और पिसे हुए अंजीर डालकर भूनें. इसमें मावा या खोया मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं. इसमें चीनी पाउडर, इलायची पाउडर और केसर मिलाएं. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. मिश्रण को हाथों से गोल आकार में लड्डू बनाएं और कटे हुए मेवों से सजाएं. लड्डू को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और ठंड में मजे लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

