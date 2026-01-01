IND vs NZ: विराट कोहली के निशाने पर कुमार संगाकारा का महारिकॉर्ड, सिर्फ सचिन तेंदुलकर रह जाएंगे आगे

India vs New Zealand, Virat Kohli Eye Big Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए बीसीसीआई की तरफ से अभी टीम का ऐलान नहीं किया गया है. श्रेयस अय्यर की फिटनेस के चलते टीम के ऐलान में देरी हो रही है. रोहित शर्मा और विराट कोहली को इस सीरीज के लिए जगह मिलना तय है. इन दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भी धमाकेदार प्रदर्शन किया था और फिर उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी इन दिग्गजों की नजरें रिकॉर्ड बुक में उथल-पुथल मचाने की होगी. विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगाकारा के एक महारिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

विराट कोहली की नजरें कुमार संगाकारा के महारिकॉर्ड पर

विराट कोहली ने अभी तक 556 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 623 पारियों में 52.58 की औसत से 27975 रन बनाए हैं. अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वह 42 रन और बना लेते हैं तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ देंगे, जिनके नाम 594 मैचों की 666 पारियों में 46.77 की औसत से 28016 रन हैं. कोहली ने 84 शतक लगाए हैं और 145 अर्द्धशतक. वहीं संगाकारा के बल्ले से 63 शतक आए हैं और 153 अर्द्धशतक.

बता दें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 664 मैचों की 782 पारियों में 48.52 की औसत से 34357 रन बनाए हैं. जबकि रिकी पोंटिंग लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 560 मैचों की 668 पारियों में 27483 रन बनाए हैं.

ऐसा है न्यूजीलैंड के खिलाफ शेड्यूल

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत वडोदरा से 11 जनवरी को होगी. सीरीज का पहला मैच बीसीए स्टेडियम में खेला जाना है. वहीं राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में 14 जनवरी को दूसरा वनडे होगा. जबकि तीसरा वनडे मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा.

