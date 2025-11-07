विज्ञापन
विशेष लिंक

मखाने खाने से क्या होता है, कैसे खाएं Makhana और क्या हैं इसके फायदे

Foxnut Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना मखाने का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मखाने खाने से क्या होता है, कैसे खाएं Makhana और क्या हैं इसके फायदे
Foxnut Benefits: मखाना खाने के फायदे.

Makhana Khane Ke Fayde: मखाना उन ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट में शामिल है जिसे सबसे लाइट और हेल्दी माना जाता है. मखाने को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. अगर आप रोजाना इसे डाइट में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. आपको बता दें कि मखाने में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं.  इस ड्राई फ्रूट्स को व्रत के दौरान भी सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मखाने को खाने का तरीका और फायदे.

कैसे खाएं मखाने- (How To Eat Makhana)

मखाने के लाभ इसके खाने के तरीके पर निर्भर करता है. अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं, तो मखाने को रोस्ट करके खा सकते हैं. इसे शाम के समय स्नैक्स में रोस्ट करके खा सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे दूध के साथ उबालकर खा सकते हैं.

स्नैक- रोस्टेड मखाना को स्नैक के रूप में खा सकते हैं. 
सलाद में- मखाना को सलाद में मिलाकर एक पौष्टिक और क्रंची ऑप्शन बना सकते हैं. 
नाश्ते में- मखाना को ओटमील या योगर्ट में मिलाकर एक पौष्टिक नाश्ता बन सकता है. 

रोस्टेड मखाना खाने के 5 फायदे- (Roasted Makhana Khane Ke Fayde)

1. वजन कम करने- 

रोस्टेड मखाना कैलोरी में कम और फाइबर में हाई होते हैं, जो इसे वजन कम करने के लिए एक पर्फेक्ट बनाते हैं. क्योंकि यह आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकता है.

ये भी पढ़ें- रोजाना खाली पेट आंवले का पानी पीने से क्या होता है, किन लोगों को पीना चाहिए Amla Water 

Latest and Breaking News on NDTV

2. पाचन- 

मखाना में हाई फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मददगार है. यह कब्ज की समस्या को दूर करने और मल त्याग को नियमित बनाने में मददगार है. 

3. दिल-

रोस्टेड मखाना में मैग्नीशियम, पोटैशियम और फाइबर होते हैं, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. 

4. इम्यूनिटी-

मखाना में विटामिन ई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने और शरीर को बीमारियों से बचाने में मददगार है. 

5. स्किन- 

मखाना में प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Foxnut Benefits, Foxnut Benefits In Hindi, Makhana Khane Ke Fayde, Makhana Benefits Hindi, Makhana Recipe, Makhana Kaise Khaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com