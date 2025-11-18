विज्ञापन
मखाने वाला दूध पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इन लोगों के लिए अमृत से कम नहीं है Makhana Milk

Makhana Milk Benefits: इन लोगों के लिए अमृत से कम नहीं है मखाने वाला दूध, ठंड में मन और तन दोनों को रखता है शांत.

मखाने वाला दूध पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इन लोगों के लिए अमृत से कम नहीं है Makhana Milk
Makhana Milk Benefits: मखाना दूध के फायदे.

रात के समय शरीर खुद को फिल्टर करने का काम करता है, या साधारण भाषा में कहें तो रात के समय शरीर के सभी अंग आराम करते हैं.  आयुर्वेद में भी माना गया है कि देर रात के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर का रिपेयरिंग टाइम होता है, लेकिन मखाने और दूध का मिश्रण ऐसा अमृत है, जिसे रात को लेने से शरीर और मस्तिष्क दोनों को बल प्राप्त होता है.

कैसे बनाएं मखाने वाला दूध- How To Make Makhana Milk:

इसे तैयार करने के लिए रात के समय सोने से एक घंटे पहले दूध में एक मुट्ठी मखाने डालकर उबाल लें और उसमें एक हरी इलायची भी डालें. मिश्रण को कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दें और गुनगुना होने पर सेवन करें. ये मन और तन दोनों को अनगिनत लाभ देगा.

मखाना दूध के फायदे- (Makhana Doodh Ke Fayde)

सर्दियों में मखाने और दूध का मिश्रण अमृत के समान माना जाता है, जो शरीर को पोषण और मन को शांति देता है. इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और अच्छी नींद लाने में सहायक होते हैं, जबकि दूध मखाने के गुण को शरीर में गहराई तक पहुंचाता है. 

Photo Credit: ians

मखाने में शरीर की सूजन को कम करने के गुण होते हैं, जो रात के समय शरीर को रिपेयर करते हैं. इस मिश्रण के सेवन के बहुत सारे लाभ हैं. यदि हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, तो इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और लचीलापन भी बढ़ सकता है.

मखाने और दूध का मिश्रण मानसिक शांति और नींद लाने में सहायक है. यह मिश्रण मानसिक तनाव को कम करता है और नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने में मदद कर सकता है. इससे रात के समय गहरी और अच्छी नींद आती है. आयुर्वेद में मखाने और दूध के मिश्रण को वृष्य औषधि माना जाता है, जो यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है और शरीर की कमजोरी को भी दूर करती है. जैसे, अगर काम की वजह से आंखें भारी रहती हैं, तो यह मिश्रण आंखों की थकान को दूर कर सकता है.

स्तनपान कराने वाली माता के लिए ये मिश्रण अमृत है. ये मां और शिशु दोनों का पोषण देता है. ये मां के शरीर में प्राकृतिक तरीके से दूध का उत्पादन बढ़ाता है और कैल्शियम की कमी को पूरा करती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

