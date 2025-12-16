हड्डियां, दिल, पेट…मखाना खाने के 5 फायदे और बनाने के 3 टेस्टी तरीके

Makhana Benefits: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम डाइट में कई तरह की चीजों को शामिल करते हैं. अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो मखाने को डाइट में शामिल कर सकते हैं. दरअसल मखाने खाने में लाइट होते हैं, जो शरीर को कई लाभ दे सकते हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर डाइटिशियन निधि शर्मा ने मखाने के लाभ के बारे में बताया है. मखाने में प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स, गैलिक एसिड का अच्छा सोर्स माना जाता है. निधि शर्मा बता रही हैं कि किसे और क्यों करना चाहिए मखाने का सेवन.

मखाना खाने के फायदे- (Makhana Khane Ke Fayde)

1. डायबिटीज-

मखाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक् होता है जो डायबिटीज मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

2. हड्डियों-

कैल्शियम और पोटैशियम जैसे खनिजों से भरा मखाना हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

3. दिल-



पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. एंटीऑक्सीडेंट एचडीएल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ा सकते हैं, जो दिल को दुरुस्त रखने में मददगार है.

4. पाचन-

फाइबर पाचन में सहायता करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल कर सकता है.

5. स्किन-

एंटी-एजिंग: एंटीऑक्सीडेंट स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं. मखाने के सेवन से स्किन को हेल्दी रखा जा सकता है.

कैसे करें मखाने को डाइट में शामिल- (These 3 Healthy Makhana Recipes You Must Try)

1. रोस्टेड मखाना-

मखानों को एक पैन में 5-7 मिनट तक सूखा भून लें. थोड़ा सा घी डालें, काला नमक, काली मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर छिड़कें और अच्छी तरह मिला लें. यह कुरकुरा नाश्ता चाय के समय की भूख मिटाने के लिए एकदम सही है.

2. मखाना खीर-

लो फैट दूध उबालें, भुने और कुचले हुए मखाने डालें और कुछ मिनट तक पकाएं. गुड़ या शहद से मीठा करें, इलायची, बादाम और किशमिश डालें और एक पौष्टिक खीर का आनंद लें.

3. मखाना चाट-

भुने हुए मखानों को कटे हुए टमाटर, खीरे, प्याज और धनिया के साथ मिलाएं. एक चटपटी और सेहतमंद चाट बनाने के लिए इसमें नींबू का रस, चाट मसाला और एक चुटकी काला नमक मिलाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)