Ayodhya Ram Temple Second Anniversary: अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज राम मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे. इस विशेष अनुष्ठान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. मिली जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11:05 पर अयोध्या पहुंचेंगे. रक्षा मंत्री 3:20 तक राम मंदिर में रहेंगे. वो अनुष्ठान में भाग लेने के साथ-साथ राम लला का दर्शन पूजन भी करेंगे. मालूम हो कि पौष शुक्ल की द्वादशी को 2024 में राम लला की प्रतिमा का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह हुआ था.

राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ-साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण भी करेंगे. राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे. आज अयोध्या राम मंदिर में होने वाले विशेष अनुष्ठान के पल-पल के अपडेट्स जानें यहां.

