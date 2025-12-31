विज्ञापन
16 minutes ago

New Year 2026 Live Updates: नया साल जीवन में नई बहार की तरह आता है. न्यू ईयर के मौके पर लोगों के दिलों में नई उम्मीदें होती हैं, नई आकांक्षाएं होती हैं और साथ ही नई उमंग होती है, क्योंकि नया साल हर किसी के मन में रोमांच और एक अलग सा उत्साह लेकर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है? न्यू ईयर का इतिहास क्या है? किन देशों में 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं मनाया जाता? इन सब सवालों के साथ आप अपने दोस्तों, परिजनों और अपनों को हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मुबारक की शुभकामनाएं दें. यहां भी नए साल के कुछ ऐसे ही संदेश दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने रिश्तेदारों, परिचितों, सहकर्मियों, बॉस या दोस्तों को भेज सकते हैं. नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पोस्टर 2026, हैप्पी न्यू ईयर 2026 स्टेटस, हैप्पी न्यू ईयर 2026 शुभकामनाएं फोटो और हैप्पी न्यू ईयर 2026 विशेज. न्यू ईयर से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एनडीटीवी के साथ...

Dec 31, 2025 11:09 (IST)
Happy New Year 2026: नए साल की बार्दिक शुभकामनाएं शायरी

हर साल आता है, हर साल जाता है,

नया साल बस खुशियां ही लाता है.

जो आपका दिल चाहता है वही मिले आपको,

यही दुआ हर कोई दोहराता है

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

Dec 31, 2025 10:50 (IST)
Happy New Year 2026: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

कभी सामना न हो तन्हाइयों से

हर ख्वाब हर अरमान पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

Dec 31, 2025 10:40 (IST)
Happy New Year 2026 Wishes in Hindi: नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

नया सवेरा, नई किरण के साथ आए,

हर दिन खुशियों की सौगात लाए

आपका हर सपना हो पूरा इस साल,

नया साल आपको ढेरों खुशियां दे जाए

हैप्पी न्यू ईयर 2026

Dec 31, 2025 10:28 (IST)
Happy New Year 2026 Wishes Shayari: नए साल की शुभकामना शायरी

2026 आ गया है हमारे जीवन में,

खुशियां झूमें और सफलता नाचे आपके आंगन में,

हर खास पल रहे आपको जीवन भर याद

नए साल पर खुदा से यही है हमारी फरियाद

नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

Dec 31, 2025 10:27 (IST)
Happy New Year 2026: नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश

दुनिया की हर खुशी आपके कदम चूमे,

दुनिया की हर कामयाबी आपके पीछे भागे,

यही दुआ करते हैं हम उपरवाले से कि

आने वाले साल में आप रहें सबसे आगे.

Dec 31, 2025 10:20 (IST)
न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है?

पुराने रोम में सबसे शुरुआती कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे. इसी के साथ साल 1 मार्च को शुरू होता था जो वसंत खेती और युद्ध के मौसम से जुड़ा हुआ था. त्योहार, सैन्य अभियान और नागरिक कर्तव्य सभी इस मार्च आधारित कैलेंडर के मुताबिक ही आयोजित किए जाते थे.

Dec 31, 2025 10:18 (IST)
न्यू ईयर का इतिहास क्या है?

ईसा पूर्व 46 में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने कैलेंडर में सुधार करते हुए जनवरी महीने को साल का पहला महीना घोषित किया. बाद में 1582 में पोप ग्रेगरी XIII ने इसमें और सुधार कर ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जिसे आज हम आधुनिक कैलेंडर के रूप में जानते हैं. तभी से 1 जनवरी को विश्वभर में नव वर्ष के रूप में मनाया जाने लगा.

