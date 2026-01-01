सलमान खान से भी हैंडसम है उनका ये हमशक्ल, वीडियो देख आई पुराने 'सल्लू' की याद, फैंस बोले- भाई का स्टारडम आगे ले जाएगा

बॉलीवुड स्टार्स के डुप्लीकेट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन सलमान खान का ऐसा हैंडसम हमशक्ल कभी नहीं देखा होगा. आज तकरीबन हर स्टार का हमशक्ल सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है. इसमें अजय देवगन और सलमान खान के हमशक्ल से सबसे ज्यादा नजर आते हैं. इनके बाद अमिताभ बच्चन, मिथुन, सनी देओल और शाहरुख खान के हमशक्ल की भरमार है. अब भाईजान के इस हमशक्ल को ही देख लीजिए, जो खुद एक हीरो से कम नहीं लग रहा है. अगर इसे बॉलीवुड में चांस मिल जाए तो सिनेप्रेमी इसे सलमान खान के छोटे भाई का टैग दे देंगे. सलमान के डुप्लीकेट फैन को देख लोग भी शॉक्ड हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.



सलमान खान का हैंडसम हमशक्ल



सलमान खान के इस हमशक्ल ने काली टी-शर्ट पहनी हुई है और उस पर लाल रंग का मफलर डाला हुआ है. भाईजान का यह डुप्लीकेट उनकी फिल्म गर्व के गाने हम तुमको निगाहों में पर लिंप सिंक कर उनकी तरह ही एक्सप्रेशन दे रहा है. उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सलमान से मिल रहे हैं. हैंडसमनेस में वह एक्टर से कम नहीं लग रहा है. इसलिए सलमान खान के इस डुप्लीकेट के वीडियो पर एक्टर के फैंस के लाइक की झड़ी लग चुकी है. इस वीडियो को तकरीबन 2 लाख लोगों ने लाइक कर लिया है. वहीं, वीडियो को अब तक 6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. सलमान खान के इस हमशक्ल को देखकर लोग क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं.



सलमान के हमशक्ल को देख फैंस शॉक्ड

सलमान खान के इस हमशक्ल को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, 'सलमान खान की बुआ का छोटा लड़का'. दूसरे यूजर ने लिखा है, सेम टू सेम सलमान खान'. तीसरे ने लिखा है, '90 के दशक वाले सलमान भाई'. चौथा लिखता है, 'मुझे ये रवि किशन तरह भी दिख रहा है'. वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस हमशक्ल पर शॉकिंग इमोजी भी शेयर किए हैं. कईयों ने इसे हूबहू बताया है. कईयों ने यह भी कहा कि उन्हें लगा कि यह सच में 90 के दशक के सलमान खान हैं.

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करे तों बीती 27 दिसंबर को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हुआ. टीजर में सलमान का दमदार फौजी लुक दिखा, लेकिन चीन से एक झड़प वाले सीन में वह अपने एक्सप्रेशन से बहुत ट्रोल हो रहे हैं. फिल्म बैटल ऑफ गलवान का इंतजार कर रहे सलमान के फैंस को बता दें कि यह 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने जा रही है.







