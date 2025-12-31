Vijay Hazare Trophy Live Score Updates: विजय हजारे ट्रॉफी में आज चौथे राउंड का मुकाबला खेला जायेगा, आज के मुकाबले में पंजाब टीम हिमाचल प्रदेश से भिड़ रही है तो वहीं, वैभव सूर्यवंशी की गैरमौजूदगी में बिहार की टीम का मुकाबला आज नागालैंड से हो रहा है. यशस्वी जायसवाल की मुंबई टीम का मुकाबला गोवा से हो रहा. इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड में बिहार ने मेघालय को हराया था. वैभव सूर्यवंशी ने 31 रन की पारी खेली, दूसरी ओर मुंबई की टीम ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से हराया था. (SCORECARD)