Vijay Hazare Trophy Live Score Updates: विजय हजारे ट्रॉफी में आज चौथे राउंड का मुकाबला खेला जायेगा, आज के मुकाबले में पंजाब टीम हिमाचल प्रदेश से भिड़ रही है तो वहीं, वैभव सूर्यवंशी की गैरमौजूदगी में बिहार की टीम का मुकाबला आज नागालैंड से हो रहा है. यशस्वी जायसवाल की मुंबई टीम का मुकाबला गोवा से हो रहा. इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड में बिहार ने मेघालय को हराया था. वैभव सूर्यवंशी ने 31 रन की पारी खेली, दूसरी ओर मुंबई की टीम ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से हराया था. (SCORECARD)
Vijay Hazare Trophy Live Updates: यशस्वी जायसवाल-अंगकृश रघुवंशी की धुंआधार बल्लेबाजी
यशस्वी जायसवाल धुंआधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि शुरुआत जरूर मुंबई की धीमी रही लेकिन यशस्वी और अंगकृश रघुवंशी की जोड़ी ने 7 ओवर में 31 रन बना लिए हैं.
Vijay Hazare Trophy Live Updates Vaibhav Suryavanshi: बिहार टीम को खलेगी वैभव सूर्यवंशी की कमी
बिहार टीम को खलेगी वैभव सूर्यवंशी की कमी, आज नागालैंड के खिलाफ मुकाबले में वैभव नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम के साथ रवाना हो चुके हैं.
Mumbai - Playing XI #GOAvMUM #VijayHazare #Elite pic.twitter.com/0CtT6Wssgr— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 31, 2025
Vijay Hazare Trophy Live Updates: विराट कोहली और रोहित शर्मा अब कब खेलेंगे मैच?
विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी मैचों के इस राउंड में नहीं खेलेंगे. रोहित अपने मैचों का कोटा पूरा कर चुके हैं, जबकि विराट 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ दिल्ली के मैच में खेलेंगे.
Vijay Hazare Trophy Live Updates: चौथे राउंड का खेल शुरू
चौथे राउंड का खेल शुरू, ओडिशा-गुजरात-सौराष्ट्र-महाराष्ट्र-हिमाचल प्रदेश की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है
Vijay Hazare Trophy Live Update: साल के आखिरी दिन अभिषेक शर्मा-यशस्वी जायसवाल मचाएंगे धमाल
विजय हजारे ट्रॉफी में आज चौथे राउंड का मुकाबला खेला जायेगा. आज के मुकाबले में अभिषेक शर्मा की पंजाब टीम हिमाचल प्रदेश से भिड़ेगी. वहीं, वैभव सूर्यवंशी की गैरमौजूदगी में बिहार की टीम का मुकाबला आज नागालैंड से है. यशस्वी जायसवाल की मुंबई टीम का मुकाबला गोवा से होगा. जायसवाल अपना पहला मुकाबला आज खेलेंगे. इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड में बिहार ने मेघालय को हराया था. वैभव सूर्यवंशी ने 31 रन की पारी खेली, दूसरी ओर मुंबई की टीम ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से हराया था.