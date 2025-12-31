Indian Celebs New Year 2026 Celebration News Live Updates: साल 2025 का आखिरी दिन है और नए साल का आगाज होने जा रहा है. दुनियाभर में नए साल का जश्न अलग-अलग तरीके से मनाया जा रहा है. नए साल को लेकर एकदम जोश का माहौल है और हर कोई चाहता है कि उसका आने वाला साल धमाकेदार रहे. बिलकुल धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरह. हर किसी की हसरत होगी कि उसके साल की शुरुआत छावा के कलेक्शन की तरह हो और साल 2026 का आखिरी दिन उसके लिए धुरंधर के बम्पर कलेक्शन जैसा रहे. तभी तो दुनियाभर में लोग अपने पसंदीदा ठिकानों पर जाकर नए साल का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे हैं. अब ऐसे में हमारे सितारे कैसे अछूते रह सकते हैं. सोनाक्षी सिन्हा, समांथा रुथ प्रभु ने तो विदेश से फोटो शेयर करना भी शुरू कर दिया है तो वहीं आमिर खान से लेकर रणबीर कपूर तक फैमिली के साथ विदेश निकल गए हैं. आइए जानते हैं 2026 का बॉलीवुड सेलेब्रिटी किस तरह स्वागत कर रहे हैं और क्या खास बातों को अंजाम दे रहे हैं. तो फिर चलें करें वेलकम 2026...

