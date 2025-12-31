विज्ञापन
Indian Celebs New Year 2026 Celebration News Live Updates: साल 2025 का आखिरी दिन है और नए साल का आगाज होने जा रहा है. दुनियाभर में नए साल का जश्न अलग-अलग तरीके से मनाया जा रहा है. नए साल को लेकर एकदम जोश का माहौल है और हर कोई चाहता है कि उसका आने वाला साल धमाकेदार रहे. बिलकुल धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरह. हर किसी की हसरत होगी कि उसके साल की शुरुआत छावा के कलेक्शन की तरह हो और साल 2026 का आखिरी दिन उसके लिए धुरंधर के बम्पर कलेक्शन जैसा रहे. तभी तो दुनियाभर में लोग अपने पसंदीदा ठिकानों पर जाकर नए साल का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे हैं. अब ऐसे में हमारे सितारे कैसे अछूते रह सकते हैं. सोनाक्षी सिन्हा, समांथा रुथ प्रभु ने तो विदेश से फोटो शेयर करना भी शुरू कर दिया है तो वहीं आमिर खान से लेकर रणबीर कपूर तक फैमिली के साथ विदेश निकल गए हैं. आइए जानते हैं 2026 का बॉलीवुड सेलेब्रिटी किस तरह स्वागत कर रहे हैं और क्या खास बातों को अंजाम दे रहे हैं. तो फिर चलें करें वेलकम 2026...

इंडियन सेलेब्स न्यू ईयर 2026 सेलिब्रेशन न्यूज लाइव अपडेट्स | Indian Celebs New Year 2026 Celebration News Live Updates:

Dec 31, 2025 11:12 (IST)
Bollywood Celebs New Year 2026 Celebration News Live Updates: अर्जुन रामपाल फैमिली के साथ मनाएंगे नए साल का जश्न

अर्जुन रामपाल ने भी अपनी फैमिली के साथ कुछ फोटो शेयर की हैं और इशारा मिल गया है कि नए साल पर बड़ा धमाल होने वाला है.

Dec 31, 2025 10:23 (IST)
Bollywood Celebs New Year 2026 Celebration News Live Updates: करीना कपूर और सैफ की शरारतें

सैफ अली खान सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं. इन दिनों वे फैमिली के साथ नए साल के जश्न के लिए विदेश गए हुए हैं. लेकिन इस मौके पर करीना कपूर खान ने पति की फोटो शेयर की है जो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से क्लिक की है.

Dec 31, 2025 10:18 (IST)
Bollywood Celebs New Year 2026 Celebration News Live Updates: मौनी रॉय और दिशा पाटनी की फोटो वायरल

सारे सेलेब्रिटी नई साल 2026 का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं. अधिकतर सेलेब्रिटी छुट्टियों पर निकले हुए हैं. नए साल के आगाज से पहले मौनी रॉय और दिशा पाटनी ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

