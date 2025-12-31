विज्ञापन
विशेष लिंक

चीन में आलू-टमाटर की तरह क्यों बिक रही चांदी, सड़कों पर रेहड़ी लगा रहे लोग

शेन्जेन के शुइबेई ज्वेलरी मार्केट में बिक रही 15 किलो की SGE सिल्वर स्लैब का वीडियो इन दिनों चर्चा में है, लेकिन ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि चीन के ज्वेलरी और सिल्वर ट्रेड सिस्टम को समझने का मौका भी है.

Read Time: 4 mins
Share
चीन में आलू-टमाटर की तरह क्यों बिक रही चांदी, सड़कों पर रेहड़ी लगा रहे लोग
चीन के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार में 15 किलो की चांदी, क्या है SGE सिल्वर स्लैब और क्यों है ये खास?

China's Biggest Jewellery Trading Hub : जहां हर रोज सोने-चांदी की चमक आम बात हो, वहीं अगर 15 किलो की एक सिल्वर स्लैब सामने आ जाए, तो भीड़ का ठहरना तो बनता है. चीन के सबसे बड़े गोल्ड-ज्वेलरी हब शुइबेई से आई ये झलक इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रही है. शेन्जेन के लुओहु डिस्ट्रिक्ट में बसा शुइबेई (水贝) इलाका, चीन का सबसे बड़ा गोल्ड और ज्वेलरी हब माना जाता है. यहां हर दिन टन के हिसाब से सोना और चांदी खरीदी-बेची जाती है, लेकिन हाल ही में यहां बिक रही 15 किलो वजन की SGE सिल्वर स्लैब ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. यह कोई आम चांदी नहीं, बल्कि Shanghai Gold Exchange (SGE) स्टैंडर्ड सिल्वर है...यानी शुद्धता, भरोसा और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड का पैमाना है.

Latest and Breaking News on NDTV

चीन का सबसे बड़ा गोल्ड-सिल्वर ट्रेड हब (China's Largest Gold and Silver Market)

शुइबेई (水贝) इलाका, शेन्जेन के लुओहु डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसे चीन का सबसे बड़ा Gold & Jewellery Trading Hub माना जाता है. देशभर के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स, होलसेल ट्रेडर्स और निवेशक यहीं से सोना-चांदी खरीदते हैं. यहां रोजाना बड़े पैमाने पर फिजिकल सिल्वर और गोल्ड की खरीद-बिक्री होती है, जिसमें भारी वजन की स्लैब्स का दिखना असामान्य नहीं, लेकिन आम लोगों के लिए ये दृश्य चौंकाने वाला जरूर होता है. इस भारी-भरकम सिल्वर स्लैब की झलक सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो गई. देखने वालों के लिए ये महज एक स्लैब नहीं थी, बल्कि मेहनत, कारोबार और भविष्य की उम्मीदों का वजन थी. SGE सिल्वर का मतलब है कि इसे निवेश, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और बड़े ट्रेडर्स के बीच सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

SGE सिल्वर स्लैब क्या होती है? (What is an SGE Silver Slab?)

SGE का मतलब है Shanghai Gold Exchange...चीन की आधिकारिक और रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज. SGE सिल्वर स्लैब एक तय शुद्धता (आमतौर पर 99.9%) की चांदी होती है, जिसे निवेश, ज्वेलरी निर्माण, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए मान्यता प्राप्त होती है. 15 किलो की सिल्वर स्लैब आमतौर पर रिटेल ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि बड़े ट्रेडर्स और कंपनियों के लिए होती है.

15 किलो की स्लैब क्यों है अहम? (Why a 15 Kg Silver Slab Matters)

इतनी भारी सिल्वर स्लैब यह दिखाती है कि चीन में फिजिकल सिल्वर ट्रेड कितने बड़े स्तर पर होता है. आज जब दुनिया डिजिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, शुइबेई जैसे बाजार यह बताते हैं कि असल धातु (Physical Metal) की मांग अब भी मजबूत है. शुइबेई में बिकती 15 किलो की SGE सिल्वर स्लैब सिर्फ एक वायरल तस्वीर नहीं, बल्कि चीन के मजबूत ज्वेलरी और सिल्वर ट्रेड सिस्टम की झलक है. यह खबर उन लोगों के लिए अहम है जो सोना-चांदी को सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि एक गंभीर निवेश के रूप में समझना चाहते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

चीन का ज्वेलरी बाजार (China gold silver hub)

आज जब दुनिया भर में Silver Price, Gold-Silver Investment और Precious Metals Market चर्चा में हैं, ऐसे में शुइबेई जैसे हब से आई ये तस्वीर बताती है कि असली कारोबार अब भी फिजिकल मेटल पर टिका है. चीन का ये मार्केट एशिया ही नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन को दिशा देता है. शुइबेई में बिकती 15 किलो की सिल्वर स्लैब की चमक सिर्फ दिखावे की नहीं है, कुछ चमक वजनदार भी होती है...ये सिर्फ चीन की नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक निवेश भरोसे की भी कहानी बयां कर रही है.

ये भी पढ़ें:-रेगिस्तान के बीच मिला सोने से भरा 500 साल पुराना जहाज! आखिर समुद्र से यहां कैसे पहुंचा?

ये भी पढ़ें:-दांत टूट भी जाएं तो गम नहीं, अगले 4 साल में इंसान मुंह में फिर उगा सकेगा, जापान का चौंकाने वाला ट्रायल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now