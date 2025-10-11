ब्लड शुगर को कंट्रोल करने ही नहीं हड्डियों को फौलादी बनाने में भी मददगार है इस अनाज से बनी रोटी

Ragi Roti For Blood Sugar: रागी एक मोटा अनाज है. इसे नाचनी, मड़ुआ और अंग्रेजी में फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है. इसकी तासीर गर्म होती है. इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम सबसे ज्यादा किया जाता है. लेकिन ये सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. क्योंकि इसमें एमिनो एसिड, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल और फाइबर होता है. जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. इससे आप कई तरह की रेसिपीज बना सकते हैं. लेकिन आज हम रागी रोटी खाने की बात कर रहे हैं इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं रागी रोटी खाने के फायदे और इसे बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं रागी रोटी- (How To Make Soft Ragi Roti)

रागी रोटी को आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है. बस इसमें आपको कुछ किचन में मौजूद सिंपल चीजों की जरूरत होती है. रोटी की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

रागी रोटी खाने के फायदे- (Ragi Roti Khane Ke Fayde)

1. ब्लड शुगर-

रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है. इस रोटी को ब्लड शुगर के मरीजों के लिए भी अच्छा माना जाता है.

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं खाने की कौन सी चीजें कभी नहीं होती खराब? लास्ट वाली चीज तो हर घर में होती है इस्तेमाल

2. हड्डियों-

रागी रोटी खाने से हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं.

3. दिल-

रागी में फाइबर, पोटैशियम, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

4. मोटापा-

रागी में फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो वजन को घटाने में मददगार हैं. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं रागी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)