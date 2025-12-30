Happy New Year 2026 Shayari: इन 10 शायरियों के जरिए अपने करीबियों को दें नए साल की शुभकामनाएं, पढ़ते ही चेहरे पर आ जाएगी स्माइल

Happy New Year 2026 Shayari Wishes Quotes in Hindi: साल 2025 खत्म होने में अब बस कुछ ही समय बचा है और अधिकतर लोग नए साल के जश्न में जुट गए हैं. भले ही साल अच्छा या बुरा गया हो लेकिन यह समय नए साल के अच्छे से स्वागत करने का होता है. ऐसे में आप अपने साल की शुरुआत जितना मजेदार और धमाकेदार करेंगे, उतना ही पूरा साल अच्छा जाएगा. नए साल के मौके पर अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को खास अंदाज में शुभकामनाएं देने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए ऐसी चुनिंदा 10 शायरियां लेकर आएं हैं जिनके जरिए आप नए साल की बधाइयां दे सकते हैं. नए साल के यह मैसेज देखते ही सामने वाले के चेहरे पर स्माइल भी आ जाएगी.

1. नया रंग हो नई उमंगे,आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

3. सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से,

हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

4. हर साल आता है, हर साल जाता है,

इस नए साल में आपको वो सब मिले,

जो आपका दिल चाहता है.

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

हैप्पी न्यू ईयर 2026

5. सफलता और समृद्धि लाए नया साल

यह साल जीवन में लाए सफलता की सौगात,

हर काम में मिले आपको खुशियों की बरसात

सपनों को सच करने की मिलेगी नई राह,

इस साल 2026 में पूरी हो आपकी हर चाह

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

6. नया साल आए बनकर उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला,

आप पर मेहरबान रहे ऊपरवाला

यही दुआ करता है हर चाहनेवाला।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई!

7. नया साल मुबारक हो आपको

इस साल भी चांद तारों भरी रात मिले

टूट कर फिर से तुमको चाहने लगूं

इस पल जो तुम्हारा साथ मिले

हैप्पी न्यू इयर मई डियर!

8. नया साल, नई कहानियां!

पिछले वर्ष की परेशानियों को भूल जाओ

और केवल आशीर्वाद को आगे बढ़ाओ

नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई!

हैप्पी न्यू ईयर 2026

9. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,

नया साल मुबारक हो उन्हें, जिनकी आंखों में नई पहचान होती है

10. सूरज की तरह चमकते रहो आप,

चांद की तरह खिलते रहो आप,

2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप

Happy New Year 2026