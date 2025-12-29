फिटनेस कोच ने घटाया 22 किलो वजन, बताई कमाल की फैट लॉस सुपर ड्रिंक, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Fat Loss Drink: आजकल के तनाव और स्ट्रेस भरे जीवन में अधिकतर लोग अपने बढ़ते वजन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं. वजन कम करने के लिए कई लोग हैवी सप्लीमेंट्स और सख्त डाइट का सहारा लेते हैं, लेकिन अक्सर मनचाहा परिणाम नहीं मिलता. ऐसे में कुछ घरेलू उपचार ही बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं. हाल ही में फिटनेस और वेट लॉस कोच नेहा परिहार, जिन्होंने सिर्फ 15 हफ्तों में 22 किलो वजन कम किया, ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने फैट लॉस और गट रीसेट ड्रिंक की रेसिपी बताई है. अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं इस ड्रिंक की मदद ले सकते हैं. इससे फेट लॉस तो होता ही है, साथ में शरीर को भी कई सारे फायदे मिलते हैं.

फैट लॉस ड्रिंक के लिए जरूरी सामग्री

1 बड़ा चम्मच अजवाइन

2 बड़े चम्मच सौंफ

1 बड़ा चम्मच मेथी के बीज

1 बड़ा चम्मच ताजा कसा हुआ अदरक

2.5 लीटर पानी

इस फैट लॉस ड्रिंक को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप पानी में अजवाइन, सौंफ, मेथी के बीज डालें और अच्छे से उबाल लें. इसके बाद आंच को धीमा कर दें और धीरे-धीरे पकने दें. फिर आखिरी कुछ मिनटों में कद्दूकस किया हुआ अदरक पानी में मिला दें. फिर आंच बंद कर दें, छान लें और स्टोर कर लें. ध्यान रहे कि आप इसके सेवन से पहले इसमें आधा चम्मच नींबू का रस जरूर मिला लें.

फिटनेस कोच नेहा परिहार के अनुसार इस ड्रिंक को पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा करके पिया जा सकता है. अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इसका सेवन लगातार 14 दिन तक जरूर करें.

इस ड्रिंक के सेवन से पाचन बेहतर होता है और ब्लोटिंग में राहत मिलती है.

ये ड्रिंक इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

यह नेचुरल तरीके से मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है और पेट की सूजन को शांत करता है.

नेहा बताती हैं कि यह ड्रिंक कोई जादुई औषधि नहीं है, यह सिर्फ आपके सिस्टम को सपोर्ट करती है ताकि शरीर वेट लॉस के लिए अपना काम बेहतर तरीके से कर सके. अगर इसका सेवन बैलेंस्ड डाइट, हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद के साथ किया जाए, तो समय के साथ आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.