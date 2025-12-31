धर्मेंद्र की आखिरी कमाई, इक्कीस के लिए धरम पाजी को दी गई थी इतनी फीस, सबसे ज्यादा ले गए अमिताभ के नाती

श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी वॉर बेस्ड बायोपिक ‘इक्कीस' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की वीरता और बलिदान की सच्ची कहानी को दिखाती है. फिल्म का नाम भी इनकी उम्र (21 वर्ष) से ही इंस्पायर्ड है. इस फिल्म में लीड एक्टर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा हैं. अगस्त्य इस फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं. साथ ही दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (जिनकी यह आखिरी फिल्म है), जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया (अक्षय कुमार की भतीजी) भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. ये फिल्म एक जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. इसके पहले सामने आई हैं इसकी कास्ट की फीस से जुड़ी डिटेल्स.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म के लीड स्टार यानी अगस्त्य इस फिल्म के हाइएस्ट पेड स्टार हैं. उन्हें इस फिल्म के लिए 70 लाख रुपये में साइन किया गया. वहीं लीजेंड्री स्टार धर्मेंद्र को इक्कीस के लिए बीस लाख रुपये की फीस के साथ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया. जयदीप अहलावत ने 50 लाख और सिमर भाटिया को इक्की के लिए 5 लाख रुपये मिले हैं.

बता दें कि ‘इक्कीस' असल में 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर' की जबरदस्त सफलता और दूसरी बड़ी फिल्मों के साथ क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाकर 1 जनवरी 2026 कर दिया. मेकर्स का कहना है कि फिल्म को अकेले विंडो मिलनी चाहिए, इसलिए यह फैसला लिया गया. यह भावनात्मक और प्रेरणादायक फिल्म दर्शकों के लिए एक खास तोहफा साबित होने वाली है.

धर्मेंद्र की वजह से भी खास है इक्कीस

इक्कीस धरम पाजी की बड़े पर्दे पर आखिरी फिल्मी है. इस वजह से यह उनके फैन्स के लिए बेहद खास होने वाली है. हाल में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी. इस स्क्रीनिंग में रेखा, सनी देओल, बॉबी देओल, सलमान खान समेत तमाम सितारे मौजूद थे. इस सेलेब स्क्रीनिंग के बाद फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं. अब देखना होगा कि जब फिल्म दर्शकों को पाले में आती है तो इसे किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है. देशभक्ति से लैस कहानी और धर्मेंद्र की आखिरी ऑनस्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म से लोगों के इमोशन्स को जोड़ रही है. इस चीज का फिल्म को फायदा मिल सकता है. बाकी बॉक्स ऑफिस पर अभी से कुछ भी प्रेडिक्ट करना जल्दबाजी होगी.