Vijay Hazare Trophy Live Updates: विजय हजारे ट्रॉफी का राउंड 7 आ गया है और सभी टीमें अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैचों के लिए तैयार हैं. आज स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर सबकी नजर होगी, जो राजकोट में ग्रुप B मैच में चंडीगढ़ के खिलाफ बड़ौदा के लिए खेल रहे हैं. अनुभवी मोहम्मद शमी रिंकू सिंह की उत्तर प्रदेश टीम के खिलाफ बंगाल के लिए एक्शन में हैं. हालांकि, सबसे ज़्यादा नज़रें श्रेयस अय्यर और मुंबई टीम पर होंगी, जो ग्रुप C मैच में पंजाब के खिलाफ खेल रहे हैं. अपने पिछले मैच में श्रेयस ने सिर्फ 53 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेली थी.
Vijay Hazare Trophy Live: अर्जुन तेंदुलकर ने गोवा को दी शानदार शुरूआत
गोवा के लिए शानदार शुरुआत, उन्होंने महाराष्ट्र के तीन शुरुआती विकेट लिए. सबसे पहले, वी कौशिक ने अर्शिन कुलकर्णी को ज़ीरो पर आउट किया और फिर उसी स्कोर पर एआर बावाने को भी आउट कर दिया. बाद में, अर्जुन तेंदुलकर भी इसमें शामिल हुए और भारत के नज़रअंदाज़ किए गए स्टार पृथ्वी शॉ को 1 रन पर आउट कर दिया. महाराष्ट्र के लिए मुश्किल समय.
Vijay Hazare Trophy Live Update: शुभमन गिल नहीं खेल रहे आज का मैच
शुभमन गिल आज पंजाब और मुंबई के बीच होने वाला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि वह टीम इंडिया के साथ वडोदरा में हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे की तैयारी कर रहे हैं. आज पंजाब की कप्तानी स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा करेंगे.
Vijay Hazare Trophy Live : टॉस अपडेट
गुजरात बनाम सौराष्ट्र - गुजरात ने फील्डिंग चुनी
आंध्र बनाम सर्विसेज - आंध्र ने फील्डिंग चुनी
ओडिशा बनाम रेलवे - रेलवे ने फील्डिंग चुनी
दिल्ली बनाम हरियाणा - दिल्ली ने फील्डिंग चुनी
छत्तीसगढ़ बनाम उत्तराखंड - उत्तराखंड ने फील्डिंग चुनी
मुंबई बनाम पंजाब - मुंबई ने फील्डिंग चुनी
गोवा बनाम महाराष्ट्र - महाराष्ट्र ने बल्लेबाजी चुनी
बंगाल बनाम यूपी - यूपी ने फील्डिंग चुनी
असम बनाम विदर्भ - असम ने फील्डिंग चुनी
हैदराबाद बनाम जम्मू-कश्मीर - जम्मू-कश्मीर ने फील्डिंग चुनी
बड़ौदा बनाम चंडीगढ़ - बड़ौदा ने बल्लेबाजी चुनी
केरल बनाम तमिलनाडु - केरल ने फील्डिंग चुनी
झारखंड बनाम त्रिपुरा - त्रिपुरा ने बल्लेबाजी चुनी
पुडुचेरी बनाम राजस्थान - पुडुचेरी ने फील्डिंग चुनी
कर्नाटक बनाम मध्य प्रदेश - मध्य प्रदेश ने फील्डिंग चुनी