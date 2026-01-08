विज्ञापन
World Record: वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल धमाका, पूरी दुनिया में यह कारनामा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने

Vaibhav Suryavanshi Created History: वैभव सूर्यवंशी महज 14 साल की उम्र में छह अलग-अलग देशों में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

Vaibhav Suryavanshi
  • भारतीय अंडर 19 टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली, जिसमें अंतिम मैच बेनोनी में हुआ
  • कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने अंतिम मैच में 74 गेंदों पर 127 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और दस छक्के शामिल थे
  • वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में छह अलग-अलग देशों में शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए
Vaibhav Suryavanshi Created History: मौजूदा समय में भारत की अंडर 19 टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच हाल ही में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई है. प्रतिष्ठित सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला सात जनवरी को बेनोनी में खेला गया. यहां पारी का आगाज करते हुए भारतीय कप्तान वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) एक बार फिर से प्रचंड लय में नजर आए. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 74 गेंदों का सामना किया. इस बीच 171.62 की स्ट्राइक रेट से 127 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से नौ चौके और 10 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

वैभव सूर्यवंशी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

मैच के दौरान युवा स्टार ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह महज 14 साल की उम्र में छह अलग-अलग देशों में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने खबर लिखे जाने तक भारत के अलावा यूएई, कतर, इंग्‍लैंड, ऑस्‍ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में शतक जड़ा है. युवा स्टार ने अबतक जिस देश में भी शिरकत किया है. वहां सेंचुरी जड़ी है.

इन टूर्नामेंट में शतक जड़ चुके हैं वैभव

  • आईपीएल में शतक (राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए)
  • इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे शतक और टेस्ट शतक में शतक
  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ टेस्ट शतक में शतक
  • इंडिया ए के लिए राइजिंग एशिया कप में शतक
  • सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक
  • अंडर 19 एशिया कप में शतक
  • विजय हजारे ट्रॉफी में शतक
  • अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में शतक

वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट करियर

खबर लिखे जाने तक वैभव सूर्यवंशी ने आठ फर्स्ट क्लास, आठ लिस्ट ए और 18 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207, लिस्ट ए की आठ पारियों में 44.12 की औसत से 353 और टी20 की 18 पारियों में 41.23 की औसत से 701 रन निकले हैं.

