वो फिल्म, जिसमें नहीं था एक भी फ्लॉप गाना, 2 करोड़ के बजट में कमाए 20 करोड़, जीते 11 बड़े अवार्ड

Rosa 1992 Songs: फिल्म की कहानी तो उसकी जान होती है, लेकिन इसकी धड़कन होते हैं फिल्म के गाने. आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका हर एक गाना सुपरहिट था. इन गानों ने लोगों के दिलों को छूआ और वह आज भी लोगों के जुबान पर रहते हैं. तीन दशक पहले आई ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर थी. इसमें अरविंद स्वामी और मधु मुख्य भूमिकाओं में थे. यह उस साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई थी और इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी और नाम था रोजा.

यह फिल्म एक क्लासिक थी और इसने 'बॉम्बे' और 'दिल से' जैसी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्मों को जन्म दिया. 'रोजा' कश्मीर विद्रोह के बारे में सच्ची घटनाओं से प्रेरित थी और यह फिल्म पूरे भारत में बहुत सफल रही. फिल्म ने न केवल तमिलनाडु में बल्कि उत्तर भारत में भी भारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

ए आर रहमान का डेब्यू

इस फिल्म ने देश के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान को जन्म दिया. यह एआर रहमान की डेब्यू फिल्म थी. फिल्म में 7 गाने थे और सभी गाने सफल और सुपर हिट थे. 'रोजा जानेमन', ‘रुक्मणि रुक्मणि', ‘ये हसीं वादियां' और ‘भारत हमको जान से प्यारा है ये गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं. 'तमिल के अलावा, गाने हिंदी, मलयालम, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ में भी रीमेक किए गए थे. एआर रहमान ने बेस्ट म्यूज़िक कम्पोजर का नेशनल अवॉर्ड भी जीता.

पहली पैन इंडिया फिल्म

'रोजा' पहली पैन-इंडियन फिल्म थी. हालांकि पैन इंडिया एक नया ट्रेंड है, लेकिन मणिरत्नम ने 1992 में ही सफलता हासिल कर ली थी. चूंकि 'रोजा' मुख्य रूप से देशभक्ति पर आधारित थी, इसलिए इसे पूरे भारत में देखा और पसंद किया गया. यह फिल्म आतंकवाद और कैसे कश्मीर में चरमपंथी समूहों द्वारा एक भारतीय सेना के अधिकारी डॉक्टर को बंधक बना लिया जाता है, और कैसे वह कोई भी रहस्य न बताने के अपने दृढ़ संकल्प पर कायम रहता है, इस बारे में थी.

फिल्म को 2.20 करोड़ में बनाया गया था और इसने दुनिया भर में 20.9 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म को कुल 11 अवार्ड मिले थे, जिसमें नेशनल अवार्ड भी शामिल है. फिल्म की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो ये 8.1 है. फिल्म को यबट्यूब के साथ ही प्राइम वीडियो पर भी देखा जा सकता है.