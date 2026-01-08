आज तो कांप गई दिल्ली, ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अगले 6 दिन मौसम लेगा बड़ा इम्तिहान

Delhi Weather News: दिल्ली में गुरुवार को ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.दिल्ली में इस साल का सबसे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है. जबकि सर्दी के इस मौसम जो इस सीजन का तीसरा सबसे कम तापमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार को 5.8 डिग्री सेल्सियस का सबसे कम मिनिमम टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में पारा गिरकर 5.8 डिग्री सेल्सियस हो गया.इस मौसम में सामान्य से ये 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है. इससे यह इस सर्दी के मौसम का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान बन गया है. जबकि पालम में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम था.इससे यह इस साल दिल्ली में दर्ज की गई सबसे सर्द सुबहों में से एक बन गई.

दिल्ली में गुरुवार को किस इलाके में कितनी ठंड पड़ी.

अगले 6 दिन कैसे रहेंगे?

दिल्ली में 14 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी. मौसम विभाग ने अगले 7 दिन दिल्ली के मौसम के लिए फॉरकास्ट दिया है.

दिल्ली में अगले छह दिन न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान भी 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. हालांकि कोहरा बहुत घना नहीं होने से थोड़ी राहत रहेगी. लेकिन सर्द हवाओं के साथ गलन महसूस होगी.

दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम तामपान

यूपी का क्या है हाल

उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री की गिरावट देखी गई है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से रात के तापमान में तेजी से गिरावट आई है. इससे बर्फ से ढके पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी और शुष्क हवाओं की चपेट में पूरा यूपी आ गया है. लखनऊ, कानपुर समेत मध्य यूपी में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री की कमी आई है. 8 और 9 जनवरी को अगले 24-48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट आने की चेतावनी है. 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं, लगातार कोहरे और बादलों की वजह से भी ठिठुरन बढ़ी है.

आज दिल्ली का AQI कितना है?