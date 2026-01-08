विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली समेत इन जगहों पर हाड़ कंपाने वाली ठंड, ये 5 राज्य बहुत घने कोहरे से सावधान! जानें अपने शहर का हाल

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है. लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और बिहार में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Read Time: 4 mins
Share
दिल्ली समेत इन जगहों पर हाड़ कंपाने वाली ठंड, ये 5 राज्य बहुत घने कोहरे से सावधान! जानें अपने शहर का हाल
8 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम
  • दिल्ली-NCR और उत्तर भारत में लगातार दो दिनों से घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है
  • मौसम विभाग ने दिल्ली सहित छह राज्यों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और 9 राज्यों में शीतलहर की संभावना जताई है
  • पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर का खतरा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है. हाड़ कंपा देने वाली ठंड और कोहरे के साथ ही शीत लहर से लोगों का बुरा हाल है. बुधवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में भीषण सर्दी दर्ज की गई. गुरुवार को भी सर्दी और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है. बुधवार को दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत 6 राज्यों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था. गुरुवार, 8 जनवरी को भी ठंड और कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही है. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, UP समेत इन 6 राज्यों में आज बहुत घना कोहरा, शीत लहर से भी सावधान!

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्ली-NCR घने कोहरे और शीत लहर की चपेट में 

मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं 9 राज्यों के लिए शीत लहर का अनुमान जताया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर का प्रकोप जारी है. लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, गुरुवार को उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कई इलाकों में शीत लहर और बहुत घने कोहरे का संकट गहरा सकता है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और बिहार में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 

एयरपोर्ट पर भी रही कम विजिविलिटी

बुधवार को रात 11 बजे, दिल्ली, दक्षिण जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, दक्षिण उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार में कोहरा और छाये हुए बादल देखे गए. एयरपोर्ट पर भी कम विजिविलिटी देखी गई. रात को 12 बजे पालम में घने कोहरे की स्थिति देखी गई, वहीं दृश्यता 150 मीटर दर्ज की गई.

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्ली, पंजाब समेत ये शहर शीत लहर की चपेट में

वहीं, उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व भारत में अगले 5-7 दिनों के दौरान सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है. बहुत घने कोहरे के साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में शीत लहर चलने की संभावना है.

भारत मौसम विभाग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान शीत लहर की स्थिति की संभावना है. जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 3–5 दिनों के दौरान शीत लहर की संभावना है. जबकि उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत (ओडिशा को छोड़कर) आगामी 2–3 दिनों के दौरान कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है.

Latest and Breaking News on NDTV

पंजाब में 13 जनवरी तक स्कूल बंद

पंजाब में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से मान सरकार ने स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं. स्कूल अब 14 जनवरी को खुलेंगे. राज्य में लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे को देखते हुए, बच्चों और स्टाफ की स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा निजी स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई हैं. यह घोषणा शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा की गई है. पहले छुट्टियां 7 जनवरी तक थीं, लेकिन मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए इन्हें आगे बढ़ाया गया है.

बंगाल में कई दिनों तक पड़ेगी भीषण ठंड 

पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले तीन से पांच दिनों तक भीषण ठंड की स्थिति बने रहने की आशंका है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा. आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, सुबह और दोपहर के समय हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है. आईएमडी के अनुसार, मंगलवार को शहर में जनवरी का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया था, इस दिन न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weather Update, Delhi NCR Weather Update, Cold Fog Update, UP Fog Alert, IMD Alert
Get App for Better Experience
Install Now